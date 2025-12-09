Монстр из "Челюстей" существует: гигантскую акулу длиной 9 м заметили у острова (видео)

В Сети появилось видео огромной акулы длиной до 8 метров. Гигантского хищника запечатлели на камеру в водах у острова Мартас-Винъярд, недалеко от Кейп-Кода в США.

Океан покрывает большую часть Земли и является домом для невероятного количества видов, в том числе и самых крупных животных в мире — китов. Однако в океанских водах скрываются и другие гигантские существа — например, огромная акула длиной от 7,5 до 8 метров, которую недавно запечатлели у побережья острова Мартас-Винъярд, недалеко от Кейп-Кода в штате Массачусетс, США, пишет Фокус.

Изучив видео, эксперты предположили, что длина акулы составляет от 7,5 до 8 метров, а ее вес, вероятно, около 2250 килограммов. Изначально считалось, что на видео могла быть запечатлена гигантская белая акула, однако размеры указывают на то, что на видео другой вид — гигантская акула (Cetorhinus maximus).

Дело в том, что за последние 100 лет ученым не удалось зарегистрировать большую белую акулу длиной более 5,8 метра. Некоторые эксперты считают, что существуют представители этого вида, достигающие 6-7 метров, однако очень маловероятно, что нам когда-либо удастся обнаружить такого гиганта. Для сравнения, даже знаменитая огромная акула, по имени Deep Blue, была меньше — ученые считают, что длина хищника не превышала 6 метров.

Исходя из огромных размеров на видео, а также округлой формы спины и головы, эксперты пришли к выводу, что у побережья острова Мартас-Винъярд удалось запечатлеть гигантскую акула. Известно, что это второй по величине вид хрящевых рыб после китовой акулы. Максимальная зарегистрированная длина самцов составляет 9 метров, а самки могут вырастать до 9,8 метра.

Несмотря на внушительные размеры, гигантские акулы не опасны для человека. На самом деле гиганты позволяют аквалангистам подходить на близкое расстояние, однако ученые предупреждают, что дайверам стоит быть осторожными и избегать прикосновений к коже акул — она покрыта заостренными чешуйками.

По словам исследователей, гигантские акулы, подобно китовым акулам, питаются планктоном — однако они не просто всасывают воду, а проплывают с открытой пастью, фильтруя через жабры все, что попадется на их пути. К слову, ученые выяснили, что гигантские акулы способны отфильтровать до 2000 тонн воды в час.

