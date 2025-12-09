Монстр із "Щелеп" існує: гігантську акулу завдовжки 9 м помітили біля острова (відео)

У Мережі з'явилося відео величезної акули завдовжки до 8 метрів. Гігантського хижака сфотографували на камеру у водах біля острова Мартас-Він'ярд, неподалік від Кейп-Коду в США.

Океан покриває більшу частину Землі і є домівкою для неймовірної кількості видів, зокрема й найбільших тварин у світі — китів. Однак в океанських водах ховаються й інші гігантські істоти — наприклад, величезна акула завдовжки від 7,5 до 8 метрів, яку нещодавно сфотографували біля узбережжя острова Мартас-Віньярда, неподалік від Кейп-Коду в штаті Массачусетс, США, пише Фокус.

Вивчивши відео, експерти припустили, що довжина акули становить від 7,5 до 8 метрів, а її вага, ймовірно, близько 2250 кілограмів. Спочатку вважалося, що на відео могла бути зафіксована гігантська біла акула, проте розміри вказують на те, що на відео інший вид — гігантська акула (Cetorhinus maximus).

Річ у тім, що за останні 100 років ученим не вдалося зареєструвати велику білу акулу завдовжки понад 5,8 метра. Деякі експерти вважають, що існують представники цього виду, які досягають 6-7 метрів, проте дуже малоймовірно, що нам коли-небудь вдасться виявити такого гіганта. Для порівняння, навіть знаменита величезна акула, на ім'я Deep Blue, була меншою — вчені вважають, що довжина хижака не перевищувала 6 метрів.

Виходячи з величезних розмірів на відео, а також округлої форми спини й голови, експерти дійшли висновку, що біля узбережжя острова Мартас-Він'ярд вдалося сфотографувати гігантську акулу. Відомо, що це другий за величиною вид хрящових риб після китової акули. Максимальна зареєстрована довжина самців становить 9 метрів, а самки можуть виростати до 9,8 метра.

Попри значні розміри, гігантські акули не є небезпечними для людини. Насправді гіганти дають змогу аквалангістам підходити на близьку відстань, проте вчені попереджають, що дайверам варто бути обережними й уникати дотиків до шкіри акул — вона вкрита загостреними лусочками.

За словами дослідників, гігантські акули, подібно до китових акул, харчуються планктоном — проте вони не просто всмоктують воду, а пропливають з відкритою пащею, фільтруючи через зябра все, що трапиться на їхньому шляху. До слова, вчені з'ясували, що гігантські акули здатні відфільтрувати до 2000 тонн води на годину.

