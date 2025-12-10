На видео запечатлели темную тень, парящую над озером в Ирландии: что это было (видео)

В Сети опубликовали видео, на котором видно, как темная тень парит над ирландским озером. На самом деле загадочная темная тень — не более чем завораживающая стая скворцов.

Удивительное видео тени, парящей над ирландским озером Эннелл было опубликовано в Сети. Оказалось, что загадочная тень — огромная стая скворцов, парящая над озером. Любопытно, что видео, облетевшее интернет, было заснято в тот же момент, когда спортивный фотограф Джеймс Корбан сделал свою знаменитую фотографию стаи скворцов, собравшейся в огромную птицу, пишет Фокус.

По словам самого Джеймса Корби, фото было сделано в 2021 году. В то время он ничего не знал о птицах, однако во время пандемии у него появилось новое хобби — изучение мира птиц. Несмотря на то, что Корби не смог бы отличить скворца от ласточки, ему все же удалось сделать легендарное фото птиц, парящих вокруг озера Эннелл.

Удивительный снимок скворцов, впоследствии не просто стал вирусным, он распространился по всему миру. Впервые снимок был опубликован на первой полосе The Irish Times 4 марта 2021 года, а далее облетел весь мир.

Отметим, что скворцы десятилетиями прилетают на озеро Эннелл, но на самом деле они не являются местным видом. По словам исследователей, скворцы являются инвазивным видом для Ирландии. Они бомбардируют землю огромными группами, покрывая большие территории. Опасность заключается в том, что птицы пожирают все подряд, а потому местные виды птиц сталкиваются с недостатком ресурсов.

В результате организация Bird Watch Ireland просит местных жителей отслеживать перемещения скворцов и ежегодно сообщать эти данные ученым.

Несмотря на то, что снимок огромной стаи птиц стал вирусным, он до сих пор вызывает множество вопросов. Например, до сих пор непонятно, почему тысячи скворцов выстроились в форме хищной птицы? Известно, что скворцы сбиваются в огромные стаи для защиты, однако почему они выстроились в форме гигантской птицы — все еще неясно.

По словам самого Корби, несмотря на то, что ему хотелось бы верить, в нечто большее, похоже, что птицы выбрали эту форму совершенно случайно.

