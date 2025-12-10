На відео зафіксували темну тінь, що ширяла над озером в Ірландії: що це було (відео)

У Мережі опублікували відео, на якому видно, як темна тінь ширяє над ірландським озером. Насправді загадкова темна тінь — не більше ніж зграя шпаків, що зачаровує.

Дивовижне відео тіні, що ширяє над ірландським озером Еннелл було опубліковано в Мережі. Виявилося, що загадкова тінь — величезна зграя шпаків, що ширяє над озером. Цікаво, що відео, яке облетіло інтернет, було знято в той самий момент, коли спортивний фотограф Джеймс Корбан зробив свою знамениту фотографію зграї шпаків, що зібралася у величезного птаха, пише Фокус.

За словами самого Джеймса Корбі, фото було зроблено 2021 року. На той час він нічого не знав про птахів, проте під час пандемії в нього з'явилося нове хобі — вивчення світу птахів. Попри те, що Корбі не зміг би відрізнити шпака від ластівки, йому все ж вдалося зробити легендарне фото птахів, що ширяють навколо озера Еннелл.

Дивовижний знімок шпаків, згодом не просто став вірусним, він поширився по всьому світу. Уперше знімок опублікували на першій шпальті The Irish Times 4 березня 2021 року, а далі він облетів увесь світ.

Зазначимо, що шпаки десятиліттями прилітають на озеро Еннелл, але насправді вони не є місцевим видом. За словами дослідників, шпаки є інвазивним видом для Ірландії. Вони бомбардують землю величезними групами, покриваючи великі території. Небезпека полягає в тому, що птахи пожирають усе підряд, а тому місцеві види птахів стикаються з нестачею ресурсів.

У результаті організація Bird Watch Ireland просить місцевих жителів відстежувати переміщення шпаків і щорічно повідомляти ці дані вченим.

Попри те, що знімок величезної зграї птахів став вірусним, він досі викликає безліч запитань. Наприклад, досі незрозуміло, чому тисячі шпаків вишикувалися у формі хижого птаха? Відомо, що шпаки збиваються у величезні зграї для захисту, проте чому вони вишикувалися у формі гігантського птаха — все ще неясно.

За словами самого Корбі, попри те, що йому хотілося б вірити в щось більше схоже що птахи вибрали цю форму абсолютно випадково.

