Как кора дерева стала одной из самых любимых специй в мире: что такое корица на самом деле

От египетских мумий до латте с тыквенными специями, корица — это теплая и сладкая пряность, которая веками была любима человечеством. Исследователи рассказали, из чего на самом деле производят корицу.

Несмотря на то, что миллионы людей по всему миру любят корицу, мало кто в действительности знает, как и из чего ее производят. По словам исследователей, корицу получают из ароматной высушенной коры тропического дерева — однако не вся корица одинакова, а потому время от времени можно натолкнуться на "подделку", пишет IFLScience.

Откуда берется цейлонская корица?

Настоящая корица, как известно, производится лишь из коры дерева вида Cinnamomum verum или Cinnamomum zeylanicum — вечнозеленые деревья из семейства лавровых. Эти деревья родом с острова Шри-Ланка в Южной Азии, а потому их до сих пор иногда называют цейлонской корицей, поскольку так называлась Шри-Ланка во время британского колониального правления и до 1972 года.

Однако с тех пор вид был завезен в другие части Южной Азии и Юго-Восточной Азии, а также в некоторые регионы Южной Америки, где климат столь же мягкий и благоприятный для произрастания дерева.

Как производят корицу?

Для производства этой пряности обрезают деревья в возрасте от двух до пяти лет, чтобы стимулировать рост. Далее новые побеги собирают и снимают с них внешнюю кору. Внутренняя кора полируется, растягивается, наслаивается и вручную скручивается в палочки, которые обрезаются и сушатся.

Когда палочки высыхают и становятся хрустящими, их сортируют по толщине. Самые ценные палочки, известные как Alba, чрезвычайно тонкие и на их производство уходит гораздо больше времени, чем на более низкие сорта, которые часто превращают в молотую корицу.

Корица почитается во всем мире за свой тонкий и нежный аромат. Впервые специя попала в Европу из Азии по Шелковому пути — к моменту, когда она достигла покупателей в Западной Европе, ее цена могла превышать первоначальную более чем в 100 раз. К слову, сегодня наиболее качественные палочки корицы, по словам экспертов, могут достигать в цене около 27 долларов за полкило.

"Поддельная корица"

Как и с другими ценными товарами, опытные торговцы нашли более дешевые альтернативы настоящей цейлонской корицы.

Корица кассия, также известная как китайская корица или поддельная корица — специя, изготавливаемая из коры дерева того же семейства C. Cassia. Кроме того, существуют похожие виды, такие как C. burmanni (индонезийская корица или падангская кассия) и C. loureiroi (сайгонская корица).

Эти альтернативные специи имеют весьма похожий аромат, но эксперты уверяют, что у нее немного другой вкусовой профиль. Например, запах "поддельной корицы" не такой тонкий и мягкий, а более насыщенный и резкий.

Польза корицы

По словам исследователей, ключевым соединением корицы, отвечающим за ее аромат, является циннамальдегид. Некоторые ученые считают, что это химическое вещество обладает "большой лечебной ценностью", воздействуя на широкий спектр заболеваний, от воспалений и бактериальных инфекций до рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Впрочем, другие ученые утверждают, что имеющиеся данные недостаточно убедительны.

