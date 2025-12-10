Як кора дерева стала однією з найулюбленіших спецій у світі: що таке кориця насправді

Від єгипетських мумій до лате з гарбузовими спеціями, кориця — це тепла і солодка пряність, яка століттями була улюблена людством. Дослідники розповіли, з чого насправді виробляють корицю.

Попри те, що мільйони людей по всьому світу люблять корицю, мало хто насправді знає, як і з чого її виробляють. За словами дослідників, корицю отримують з ароматної висушеної кори тропічного дерева — проте не вся кориця однакова, а тому час від часу можна натрапити на "підробку", пише IFLScience.

Звідки береться цейлонська кориця?

Справжню корицю, як відомо, виробляють лише з кори дерева виду Cinnamomum verum або Cinnamomum zeylanicum — вічнозелені дерева з родини лаврових. Ці дерева родом з острова Шрі-Ланка в Південній Азії, а тому їх досі іноді називають цейлонською корицею, оскільки так називалася Шрі-Ланка під час британського колоніального правління і до 1972 року.

Однак відтоді вид був завезений в інші частини Південної Азії та Південно-Східної Азії, а також у деякі регіони Південної Америки, де клімат настільки ж м'який і сприятливий для зростання дерева.

Як виробляють корицю?

Для виробництва цих прянощів обрізають дерева віком від двох до п'яти років, щоб стимулювати ріст. Далі нові пагони збирають і знімають з них зовнішню кору. Внутрішня кора полірується, розтягується, нашаровується і вручну скручується в палички, які обрізаються і сушаться.

Коли палички висихають і стають хрусткими, їх сортують за товщиною. Найцінніші палички, відомі як Alba, надзвичайно тонкі, і на їхнє виробництво йде набагато більше часу, ніж на нижчі сорти, які часто перетворюють на мелену корицю.

Кориця шанується в усьому світі за свій тонкий і ніжний аромат. Вперше спеція потрапила до Європи з Азії Шовковим шляхом — до моменту, коли вона досягла покупців у Західній Європі, її ціна могла перевищувати первісну більш ніж у 100 разів. До слова, сьогодні найякісніші палички кориці, за словами експертів, можуть сягати в ціні близько 27 доларів за пів кіло.

"Підроблена кориця"

Як і з іншими цінними товарами, досвідчені торговці знайшли дешевші альтернативи справжній цейлонській кориці.

Кориця касія, також відома як китайська кориця або підроблена кориця, — спеція, що виготовляється з кори дерева тієї ж родини C. Cassia. Cassia. Крім того, існують схожі види, такі як C. burmanni (індонезійська кориця або падангська касія) і C. loureiroi (сайгонська кориця).

Ці альтернативні спеції мають вельми схожий аромат, але експерти запевняють, що в неї трохи інший смаковий профіль. Наприклад, запах "підробленої кориці" не такий тонкий і м'який, а більш насичений і різкий.

Користь кориці

За словами дослідників, ключовою сполукою кориці, що відповідає за її аромат, є циннамальдегід. Деякі вчені вважають, що ця хімічна речовина має "велику лікувальну цінність", впливаючи на широкий спектр захворювань, від запалень і бактеріальних інфекцій до раку та серцево-судинних захворювань. Утім, інші вчені стверджують, що наявні дані недостатньо переконливі.

