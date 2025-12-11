Место в первом ряду: запечатлен момент, когда вулкан выбрасывает лаву на высоту 300 м (видео)

Дистанционная камера запечатлела момент, когда вулкан на Гавайях изверг лаву на высоту несколько сотен метров. Позже камера сама оказалась в эпицентре извержения — ее поглотила лава.

Видеозапись, на которой видно, как 6 декабря из вулкана Килауэа вырывается ярко-красная лава, образуя впечатляющий "фонтан", была предоставлена Геологической службы США (USGS). Дистанционная камера запечатлела момент, когда вулкан на Гавайях изверг лаву на высоту 300 метров, а затем ее саму поглотила лава, пишет Daily Mail.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Кадр быстро заполняется вулканическим пеплом, светитящийся красным из-за сильного нагрева, а обломки горных пород и минералов достигают температуры до 1200°C. На видео также видно, что в сторону камеры начинают подниматься огромные клубы пара, закрывая обзор, вместе с обломками, которые, кажется, падают с неба.

Відео дня

Вскоре видео темнеет, поскольку извержение нарастает, а камеру засыпает вулканическими фрагментами, известными как тефра. Наконец, экран гаснет, лишь изредка просвечивают яркие красные вспышки света – после чего изображение полностью пропадает. По словам исследователей, следующее извержение, вероятно, произойдет здесь через две-три недели.

Вулкан Килауэа расположен в Национальном парке вулканов Гавайев и является одним из самых активных в мире и периодически извергается с декабря прошлого года. Событие, произошедшее 6 декабря, получило название "эпизод 38" и всего за шесть часов произвело около 10 миллионов кубических метров лавы.

По словам исследователей, в какой-то момент одновременно образовались сразу три фонтана лавы — редкое явление для вулканов. По данным Геологической службы США, фонтаны из южного жерла достигли высоты более 300 метров и наклонились на юг, разрушив и засыпав камеру, ведущую прямую трансляцию из вулкана.

Камера была расположена в опасной закрытой зоне, а потому в результате извержения была засыпана тефрой от наклонного лавового фонтана. Наблюдения указывают на то, что извержение началось около 9 утра по местному времени и продлилось около 12 часов с "непрерывными фонтанами и извержениями".

"Изверженный шлейф" — облако перегретого вулканического газа и обломков горных пород — достиг впечатляющей высоты более 6000 метров над уровнем моря. Эксперты отмечают, что высокий уровень вулканического газа представляет собой серьезную опасность, поскольку он может переноситься ветром.

Известно, что при высоких концентрациях вулканический смог способен вызвать проблемы с дыханием, а стекловидные вулканические фрагменты могут вызывать раздражение глаз, а также способны загрязнить источники воды.

Отметим, что в последние десятилетия вулкан находится под пристальным наблюдением спутников NASA, поскольку является одним из ведущих источников теплового инфракрасного излучения. В период с 2016 по 2018 год вулкан демонстрировал низкую, но непрерывную активность из-за относительно слабых, продолжительных извержений из двух отдельных жерл. В 2018 году ситуация изменилась, когда дно кратера обрушилось, а магма потекла под землей, а не склону холма. За несколько месяцев извержение более чем 320 000 бассейнов лавы олимпийских размеров уничтожило 700 домов и причинило экономический ущерб в размере до 1 миллиарда долларов. К счастью, с тех пор вулкан остается относительно спокойным.

Напомним, ранее мы писали о том, что как появился самый активный вулкан на Земле.

Ранее Фокус писал о том, что раскрыта тайна извержения странного действующего на Гавайях вулкана.