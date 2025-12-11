Місце в першому ряду: зафіксовано момент, коли вулкан викидає лаву на висоту 300 м (відео)

Дистанційна камера зафіксувала момент, коли вулкан на Гаваях виверг лаву на висоту кілька сотень метрів. Пізніше камера сама опинилася в епіцентрі виверження — її поглинула лава.

Відеозапис, на якому видно, як 6 грудня з вулкана Кілауеа виривається яскраво-червона лава, утворюючи дивовижний "фонтан", було надано Геологічною службою США (USGS). Дистанційна камера зафіксувала момент, коли вулкан на Гаваях виверг лаву на висоту 300 метрів, а потім її саму поглинула лава, пише Daily Mail.

Кадр швидко заповнюється вулканічним попелом, що світиться червоним через сильне нагрівання, а уламки гірських порід і мінералів досягають температури до 1200°C. На відео також видно, що в бік камери починають здійматися величезні клуби пари, закриваючи огляд, разом з уламками, які, здається, падають з неба.

Незабаром відео темніє, оскільки виверження наростає, а камеру засипає вулканічними фрагментами, відомими як тефра. Нарешті, екран гасне, лише зрідка просвічують яскраві червоні спалахи світла — після чого зображення повністю пропадає. За словами дослідників, наступне виверження, ймовірно, станеться тут через два-три тижні.

Вулкан Кілауеа розташований у Національному парку вулканів Гаваїв і є одним із найактивніших у світі та періодично вивергається з грудня минулого року. Подія, що сталася 6 грудня, отримала назву "епізод 38" і лише за шість годин вивергла близько 10 мільйонів кубічних метрів лави.

За словами дослідників, у якийсь момент одночасно утворилися відразу три фонтани лави — рідкісне явище для вулканів. За даними Геологічної служби США, фонтани з південного жерла досягли висоти понад 300 метрів і нахилилися на південь, зруйнувавши та засипавши камеру, яка вела пряму трансляцію з вулкана.

Камера була розташована в небезпечній закритій зоні, а тому внаслідок виверження була засипана тефрою від похилого лавового фонтану. Спостереження вказують на те, що виверження розпочалося близько 9-ї ранку за місцевим часом і тривало близько 12 годин із "безперервними фонтанами та виверженнями".

"Вивержений шлейф" — хмара перегрітого вулканічного газу й уламків гірських порід — досяг дивовижної висоти понад 6000 метрів над рівнем моря. Експерти зазначають, що високий рівень вулканічного газу становить серйозну небезпеку, оскільки він може переноситися вітром.

Відомо, що за високих концентрацій вулканічний смог здатен спричинити проблеми з диханням, а склоподібні вулканічні фрагменти можуть викликати подразнення очей, а також здатні забруднити джерела води.

Зазначимо, що в останні десятиліття вулкан перебуває під пильним наглядом супутників NASA, оскільки є одним із провідних джерел теплового інфрачервоного випромінювання. У період з 2016 по 2018 рік вулкан демонстрував низьку, але безперервну активність через відносно слабкі, тривалі виверження з двох окремих жерл. У 2018 році ситуація змінилася, коли дно кратера обрушилося, а магма потекла під землею, а не схилом пагорба. За кілька місяців виверження більш ніж 320 000 басейнів лави олімпійських розмірів знищило 700 будинків і заподіяло економічний збиток у розмірі до 1 мільярда доларів. На щастя, відтоді вулкан залишається відносно спокійним.

