Названо самое умное и глупое животное в истории Земли: вновь не обошлось без людей

Биолог утверждает, что непревзойденный интеллект людей в сочетании с досадным отсутствием мудрости делает нас одновременно самым умным и самым глупым видом, когда-либо существовавшим на планете.

Древние греки, ацтеки и индусы представляли себе богов, которые одновременно олицетворяли созидание и разрушение. Часто отмечается, что эти двуликие божества отражают присущую человеческой природе двойственность. В новой работе профессор из престижного Института биологического интеллекта имени Макса Планка Вольфганг Гойманн развил эту идею и теперь предполагает, что непревзойденный человеческий интеллект в сочетании с досадным отсутствием мудрости может сделать нас одновременно самым умным и самым глупым видом, когда-либо существовавшим на Земле, пишет IFLScience.

По словам исследователя, наш интеллект явно превосходит интеллект других существ на планете, однако было бы неправильно утверждать, что интеллект уникален для человечества. Даже беспозвоночные, такие как насекомые с относительно небольшим мозгом, демонстрируют удивительные умственные способности. Это опровергает миф об исключительности человека.

Например, недавние исследования показали, что скромная медоносная пчела обладает невероятным талантом к математике и даже может научиться использовать азбуку Морзе. Другие животные, такие как вороны, также продемонстрировали удивительно развитые когнитивные способности.

Некоторые ученые утверждают, что люди являются единственным видом в истории планеты, способным использовать контрацептивы, чтобы предотвратить размножение. Однако, по словам профессора Гойманна, на самом деле мы не одиноки в этом отношении, поскольку ранее ученые выяснили, что некоторые виды самок птиц отторгают сперму своих партнеров, а некоторые грызуны способны прерывать беременность.

Что же еще может сделать людей особенными и отличает нас от других видов на планете? По словам профессора Гойманна, вероятно, людей можно назвать единственным видом, вызвавшим массовое вымирание на Земле. Впрочем, даже это достижение не является уникальным для человечество, поскольку два из пяти предыдущих массовых вымираний фактически были вызваны живыми организмами.

Предыдущие исследования показал, что виновниками предыдущих вымираний были растения: первые фотосинтезирующие организмы вызвали массовое вымирание, наводнив мир кислородом 2,7 миллиарда лет назад, а последующая диверсификация растительной жизни привела к глобальному похолоданию, что стало причиной массового вымирания в позднем девоне около 369 миллионов лет назад.

По словам профессора Гойманна, то, что в конечном итоге отличает нас от этих растений, заключается в том, что люди — первый организм с мозгом и когнитивными способностями, который способен сознательно вызвать массовое вымирание. Более того, ученый утверждает, что в отличие от этих предыдущих агентов глобального разрушения, люди, вероятно, также движутся к самоуничтожению вместе с другой жизнью на планете.

Отметим, что эти опасения на самом деле перекликаются с опасениями других экспертов, которые ранее уже указывали на то, что деятельность человека, вероятно, уже положила начало шестому массовому вымиранию на планете. Таким образом, с точки зрения когнитивных способностей, возможно, мы одновременно и самое умное, и самое глупое существо, которое когда-либо видела планета Земля.

