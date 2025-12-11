Названо найрозумнішу і найдурнішу тварину в історії Землі: знову не обійшлося без людей

Біолог стверджує, що неперевершений інтелект людей у поєднанні з прикрою відсутністю мудрості робить нас одночасно найрозумнішим і найбезглуздішим видом, який коли-небудь існував на планеті.

Стародавні греки, ацтеки та індуси уявляли собі богів, які одночасно уособлювали творення і руйнування. Часто зазначається, що ці дволикі божества відображають притаманну людській природі подвійність. У новій роботі професор із престижного Інституту біологічного інтелекту імені Макса Планка Вольфганг Гойманн розвинув цю ідею і тепер припускає, що неперевершений людський інтелект у поєднанні з прикрою відсутністю мудрості може зробити нас водночас найрозумнішим і найбезглуздішим видом, що коли-небудь існував на Землі, пише IFLScience.

За словами дослідника, наш інтелект явно перевершує інтелект інших істот на планеті, однак було б неправильно стверджувати, що інтелект унікальний для людства. Навіть безхребетні, такі як комахи з відносно невеликим мозком, демонструють дивовижні розумові здібності. Це спростовує міф про винятковість людини.

Наприклад, недавні дослідження показали, що скромна медоносна бджола володіє неймовірним талантом до математики та навіть може навчитися використовувати азбуку Морзе. Інші тварини, такі як ворони, також продемонстрували напрочуд розвинені когнітивні здібності.

Деякі вчені стверджують, що люди є єдиним видом в історії планети, здатним використовувати контрацептиви, щоб запобігти розмноженню. Однак, за словами професора Гойманна, насправді ми не самотні в цьому відношенні, оскільки раніше вчені з'ясували, що деякі види самок птахів відторгають сперму своїх партнерів, а деякі гризуни здатні переривати вагітність.

Що ж ще може зробити людей особливими й відрізняє нас від інших видів на планеті? За словами професора Гойманна, ймовірно, людей можна назвати єдиним видом, який спричинив масове вимирання на Землі. Утім, навіть це досягнення не є унікальним для людства, оскільки два з п'яти попередніх масових вимирань фактично були спричинені живими організмами.

Попередні дослідження показали, що винуватцями попередніх вимирань були рослини: перші фотосинтезуючі організми спричинили масове вимирання, наповнивши світ киснем 2,7 мільярда років тому, а подальша диверсифікація рослинного життя призвела до глобального похолодання, що стало причиною масового вимирання в пізньому девоні близько 369 мільйонів років тому.

За словами професора Гойманна, те, що зрештою відрізняє нас від цих рослин, полягає в тому, що люди — перший організм із мозком і когнітивними здібностями, який здатний свідомо спричинити масове вимирання. Ба більше, вчений стверджує, що на відміну від цих попередніх агентів глобального руйнування, люди, ймовірно, також рухаються до самознищення разом з іншим життям на планеті.

Зазначимо, що ці побоювання насправді перегукуються з побоюваннями інших експертів, які раніше вже вказували на те, що діяльність людини, ймовірно, вже поклала початок шостому масовому вимиранню на планеті. Таким чином, з погляду когнітивних здібностей, можливо, ми одночасно і найрозумніша, і найдурніша істота, яку коли-небудь бачила планета Земля.

