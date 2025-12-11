Переломный момент для лесов Амазонки: деревья не выдержат в новых условиях долго

Исследователи обнаружили, что тропические леса Амазонки переходят к «гипертропическому» климату — и деревьям в таких условиях долго не продержатся.

Сегодня в тропических лесах Амазонки наблюдаются лишь несколько дней или недель жаркой засухи в году, однако исследования предполагают, что уже к концу столетия это число может увеличиться до 150 дней в году. Более того, новый анализ показывает, что тропические леса Амазонки постепенно приближаются к "гипертропическому" климатическому режиму, которого не существовало на Земле минимум последние 10 миллионов лет, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Считается, что такая смена климата приведет к более частым и экстремальным засухам, что впоследствии может привести к массовой гибели деревьев. Результаты нового исследования указывают на то, что к 2100 году жаркие засухи могут испепелять Амазонку в течение 150 дней в году, включая даже сезон дождей.

Відео дня

По словам ведущего автора исследования, профессора географии Калифорнийского университета в Беркли Джеффа Чемберса, когда случают такие жаркие засухи, именно такой климат ученые ассоциируют с гипертропическим лесом, поскольку он выходит за рамки того, что мы сейчас считаем тропическим лесом.

Предполагается, что в последний раз гипертропический климат существовал на планете в период от 40 до 10 миллионов лет назад, в эоценовый и миоценовый периоды. В этот период средняя глобальная температура планеты составляла 28 градусов по Цельсию — на 14 градусов выше, чем средняя температура сегодня.

В настоящее время в тропических лесах Амазонки жаркие засушливые условия наблюдаются несколько дней или недель в году. Однако изменение климата сделает погоду в регионе еще более засушливой — в результате сухой сезон в регионе будет становиться лишь длиннее, а ежегодная доля дней с температурой выше нормы увеличится.

В новом исследовании ученые проанализировали данные за последние 30 лет о температуре, влажности почвы и интенсивности солнечного света в лесном массиве к северу от Манауса, города в самом сердце бразильской Амазонии. Кроме того, команда изучила информацию с датчиков, измерявших поток воды и сока внутри стволов деревьев на этом участке. В результате ученым удалось понять, как деревья справлялись с засухой.

Ученые обнаружили, что во время засухи деревья испытывали трудности с доступом к воде и перестали поглощать углекислый газ. Это происходило потому, что во время засухи резко возрастала скорость испарения, что снижало влажность почвы. В ответ деревья закрывали поры на своих листьях, тем самым пытаясь сохранить влагу. Но это одновременно блокировало поглощение CO2, которое у растений необходимо для роста и восстановления тканей. В результате, когда засуха была экстремальной, часть деревьев погибала от недостатка CO2.

Статистика указывает на то, что ежегодная смертность деревьев в тропических лесах Амазонии сегодня составляет чуть более 1%. Однако новые результаты показывают, что к 2100 году она может вырасти до 1,55%. Это может показаться незначительным, но это имеет огромное значение в масштабах всего тропического леса.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые добрались до самого высокого дерева, размером с 25-этажный дом.

Ранее Фокус писал о том, что вырубка леса не превратит Амазонию в пустыню: ученые считают, что она утонет.