Переломний момент для лісів Амазонки: дерева не протримаються у нових умовах довго

Дослідники виявили, що тропічні ліси Амазонки переходять до "гіпертропічного" клімату — і деревам у таких умовах довго не протримаються.

Сьогодні в тропічних лісах Амазонки спостерігаються лише кілька днів або тижнів спекотної посухи на рік, проте дослідження припускають, що вже до кінця століття це число може збільшитися до 150 днів на рік. Ба більше, новий аналіз показує, що тропічні ліси Амазонки поступово наближаються до "гіпертропічного" кліматичного режиму, якого не існувало на Землі щонайменше останні 10 мільйонів років, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Вважається, що така зміна клімату призведе до частіших і екстремальніших посух, що згодом може призвести до масової загибелі дерев. Результати нового дослідження вказують на те, що до 2100 року спекотні посухи можуть спопеляти Амазонку протягом 150 днів на рік, включно з навіть сезоном дощів.

Відео дня

За словами провідного автора дослідження, професора географії Каліфорнійського університету в Берклі Джеффа Чемберса, коли трапляються такі спекотні посухи, саме такий клімат науковці асоціюють із гіпертропічним лісом, бо він виходить за рамки того, що ми зараз вважаємо тропічним лісом.

Передбачається, що востаннє гіпертропічний клімат існував на планеті в період від 40 до 10 мільйонів років тому, в еоценовий і міоценовий періоди. У цей період середня глобальна температура планети становила 28 градусів за Цельсієм — на 14 градусів вище, ніж середня температура сьогодні.

Нині в тропічних лісах Амазонки спекотні посушливі умови спостерігаються кілька днів або тижнів на рік. Однак зміна клімату зробить погоду в регіоні ще більш посушливою — внаслідок цього сухий сезон у регіоні ставатиме лише довшим, а щорічна частка днів із температурою, вищою за норму, збільшиться.

У новому дослідженні вчені проаналізували дані за останні 30 років про температуру, вологість ґрунту та інтенсивність сонячного світла в лісовому масиві на північ від Манауса, міста в самому серці бразильської Амазонії. Крім того, команда вивчила інформацію з датчиків, які вимірювали потік води й соку всередині стовбурів дерев на цій ділянці. У результаті вченим вдалося зрозуміти, як дерева справлялися з посухою.

Вчені виявили, що під час посухи дерева зазнавали труднощів із доступом до води та перестали поглинати вуглекислий газ. Це відбувалося тому, що під час посухи різко зростала швидкість випаровування, що знижувало вологість ґрунту. У відповідь дерева закривали пори на своєму листі, тим самим намагаючись зберегти вологу. Але це одночасно блокувало поглинання CO2, яке у рослин необхідне для росту і відновлення тканин. У результаті, коли посуха була екстремальною, частина дерев гинула від нестачі CO2.

Статистика вказує на те, що щорічна смертність дерев у тропічних лісах Амазонії сьогодні становить трохи понад 1%. Однак нові результати показують, що до 2100 року вона може зрости до 1,55%. Це може здатися незначним, але це має величезне значення в масштабах усього тропічного лісу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені дісталися до найвищого дерева, розміром з 25-поверховий будинок.

Раніше Фокус писав про те, що вирубка лісу не перетворить Амазонію на пустелю: вчені вважають, що вона потоне.