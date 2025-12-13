Как долго птицы могут не касаться земли: назван вид, способный летать без передышки 10 месяцев

Авиаперелет между континентами, занимающий почти целый день, может показаться долги, однако это ничто в сравнении с тем, на что способны стрижи.

Многих людей выматывает даже перелет длиной в несколько часов. Но представьте, что вам необходимо держать руки вытянутыми в стороны в течение 10 месяцев подряд, чтобы оставаться в воздухе. Это может показаться невероятным, однако именно столько времени обыкновенные стрижи могут провести в полете без единой передышки, пишет IFLScience.

Еще в 1970-х годах валлийский орнитолог Рональд Локли предполагал, что обыкновенные стрижи способны совершить такой подвиг. Однако лишь в 2016 году группа исследователей из Лундского университета в Швеции смогла подтвердить эту теорию.

В ходе исследования ученые проследили за 13 взрослыми обыкновенными стрижами, пометив птиц крошечными регистраторами данных к акселерометрам для записи их полетной активности и датчиками уровня освещенности для определения их местоположения. Более того, некоторые птицы отслеживались учеными в течение нескольких лет, пока совершали миграцию на юг Сахары зимой и обратно.

Результаты подтвердили то, что подозревал орнитолог Рональд Локли — обыкновенные стрижи проводят большую часть времени в воздухе. Ученые обнаружили, что птицы оставались на суше всего два месяца в году, во время сезона размножения. Более того, исследователи заметили, что некоторые птицы порой приземлялись на короткие периоды в оставшиеся 10 месяцев, однако они все равно проводили в полете более 99,5% времени в полете.

По словам автора исследования Андерса Хеденстрема, они с коллегами обнаружили, что три стрижа находились в воздухе все 10 месяцев миграции — это особенно впечатляюще, учитывая, что вес стрижей составляет всего около 40 граммов.

Исследователи не знают наверняка, но полагают, что разница между птицами, нуждающимися в передышке, и теми, кто парил без остановки, заключается их оперении. Птицы, которые приземлились, не линяли, в то время как те, кто оставался в воздухе все время, линяли и обзавелись новыми маховыми перьями.

Но как стрижам удается так долго оставаться в воздухе? Исследователи считают, что это связано с тем, что обыкновенные стрижи адаптировались к тому, чтобы использовать относительно мало энергии во время длительных полетов.

Ученые считают, что стрижи эволюционировали, став очень эффективными летунами с обтекаемой формой тела и длинными узкими крыльями, создавая подъемную силу с минимальными затратами. Это помогает птицам расходовать меньше энергии, хотя они могут быстро получить дополнительный импульс от насекомых, которые также находятся в воздухе.

Есть вероятность, что стрижи также могут дремать во время полета. Однако ученые не знают этого наверняка. По словам Хеденстрема, известно, что ежедневно на рассвете и закате обыкновенные стрижи поднимаются на высоту около 2-3 километров. Возможно, они спят во время снижения во время планирования, но эту теорию еще придется проверить.

