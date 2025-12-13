Як довго птахи можуть не торкатися землі: названо вид, здатний літати без перепочинку 10 місяців

Авіапереліт між континентами, що займає майже цілий день, може здатися довгим, проте це ніщо в порівнянні з тим, на що здатні стрижі.

Багатьох людей вимотує навіть переліт тривалістю в кілька годин. Але уявіть, що вам необхідно тримати руки витягнутими в сторони протягом 10 місяців поспіль, щоб залишатися в повітрі. Це може здатися неймовірним, проте саме стільки часу звичайні стрижі можуть провести в польоті без жодного перепочинку, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Ще в 1970-х роках валлійський орнітолог Рональд Локлі припускав, що звичайні стрижі здатні здійснити такий подвиг. Однак лише у 2016 році група дослідників з Лундського університету у Швеції змогла підтвердити цю теорію.

Відео дня

Під час дослідження вчені простежили за 13 дорослими звичайними стрижами, позначивши птахів крихітними реєстраторами даних до акселерометрів для запису їхньої польотної активності та датчиками рівня освітленості для визначення їхнього місця розташування. Ба більше, деякі птахи відстежувалися вченими впродовж кількох років, поки здійснювали міграцію на південь Сахари взимку і назад.

Результати підтвердили те, що підозрював орнітолог Рональд Локлі — звичайні стрижі проводять більшу частину часу в повітрі. Вчені виявили, що птахи залишалися на суші лише два місяці на рік, під час сезону розмноження. Ба більше, дослідники помітили, що деякі птахи часом приземлялися на короткі періоди протягом решти 10 місяців, однак вони все одно проводили в польоті понад 99,5% часу в польоті.

За словами автора дослідження Андерса Хеденстрема, вони з колегами виявили, що три стрижі перебували в повітрі всі 10 місяців міграції — це особливо вражає, зважаючи на те, що вага стрижів становить лише близько 40 грамів.

Дослідники не знають напевно, але вважають, що різниця між птахами, які потребують перепочинку, і тими, хто ширяв без зупинки, полягає в їхньому оперенні. Птахи, які приземлилися, не линяли, тоді як ті, хто залишався в повітрі весь час, линяли й обзавелися новим маховим пір'ям.

Але як стрижам вдається так довго залишатися в повітрі? Дослідники вважають, що це пов'язано з тим, що звичайні стрижі адаптувалися до того, щоб використовувати відносно мало енергії під час тривалих польотів.

Вчені вважають, що стрижі еволюціонували, ставши дуже ефективними літунами з обтічною формою тіла і довгими вузькими крилами, створюючи підйомну силу з мінімальними витратами. Це допомагає птахам витрачати менше енергії, хоча вони можуть швидко отримати додатковий імпульс від комах, які також перебувають у повітрі.

Є ймовірність, що стрижі також можуть дрімати під час польоту. Однак учені не знають цього напевно. За словами Хеденстрема, відомо, що щодня на світанку і заході сонця звичайні стрижі підіймаються на висоту близько 2-3 кілометрів. Можливо, вони сплять під час зниження під час планування, але цю теорію ще доведеться перевірити.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що якщо величезні птахи не вміють літати, як вони розселилися континентами: таємницю нарешті розкрито.

Раніше Фокус писав про те, що знайдено одного з найдавніших птахів за всю історію: щось між куркою і динозавром.