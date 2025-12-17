В Польше нашли остатки баллистической ракеты: это была экспериментальная разработка (фото)

Недавнее исследование вблизи исторического парка Близна на юго-востоке Польши привело к обнаружению остатков ракет времен Второй мировой войны. Эта находка добавила новых физических доказательств к длинной и сложной истории испытаний ракет, проводившихся в этом регионе в последние годы конфликта.

Фрагменты были идентифицированы как части ракеты V-2, также известной как Aggregat-4, оружия, созданного нацистской Германией во время Второй мировой войны. Ракета V-2 была разработана в Армейском научно-исследовательском центре в Пенемюнде под руководством Вернера фон Брауна, пишет Heritage Daily.

Это была первая управляемая баллистическая ракета большой дальности, которая впоследствии стала первым искусственным объектом, пересекшим линию Кармана. Исторические записи показывают, что против целей союзников было запущено более 3000 ракет V-2, что привело к гибели около 9000 гражданских лиц и солдат.

Фрагменты были идентифицированы как части ракеты V-2, также известной как Aggregat-4 Фото: Podkarpackie Military Enthusiasts Association

Открытие сделали члены Ассоциации военных энтузиастов Подкарпатского воеводства, которые сотрудничали с местными органами власти и другими группами поисковиков. Исследование было сосредоточено на кратере от удара вблизи исторического парка Близна, который служил основным полигоном для испытаний V-2 после того, как бомбардировка союзников повредила объекты в Германии.

Среди найденных предметов были части турбонасоса, топливные форсунки и почти неповрежденный баллистический конус. Тренировочная боеголовка была найдена закопанной в земле и не взорвалась, что объясняет сохраненное состояние нескольких компонентов.

Близнец играла ключевую роль в программе V-2 и во время войны ее инспектировали высокопоставленные нацистские чиновники, в частности Адольф Гитлер и Генрих Гиммлер Фото: Public Domain

Близнец играла ключевую роль в программе V-2 и во время войны ее инспектировали высокопоставленные нацистские чиновники, в частности Адольф Гитлер и Генрих Гиммлер. Обнаруженные фрагменты ракеты передадут в постоянную экспозицию в историческом парке Близна.

Эта находка стала прямой связью с технологическими амбициями и человеческими жертвами Второй мировой войны, показав, как экспериментальное оружие оставило длительные следы на местных ландшафтах и в исторической памяти.

