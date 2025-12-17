У Польщі знайшли залишки балістичної ракети: це була експериментальна розробка (фото)

Нещодавнє дослідження поблизу історичного парку Блізна на південному сході Польщі призвело до виявлення залишків ракет часів Другої світової війни. Ця знахідка додала нових фізичних доказів до довгої та складної історії випробувань ракет, що проводилися в цьому регіоні в останні роки конфлікту.

Фрагменти були ідентифіковані як частини ракети V-2, також відомої як Aggregat-4, зброї, створеної нацистською Німеччиною під час Другої світової війни. Ракета V-2 була розроблена в Армійському науково-дослідному центрі в Пенемюнде під керівництвом Вернера фон Брауна, пише Heritage Daily.

Це була перша керована балістична ракета великої дальності, яка згодом стала першим штучним об'єктом, що перетнув лінію Кармана. Історичні записи свідчать, що проти цілей союзників було запущено понад 3000 ракет V-2, що спричинило загибель близько 9000 цивільних осіб і солдатів.

Фрагменти були ідентифіковані як частини ракети V-2, також відомої як Aggregat-4 Фото: Podkarpackie Military Enthusiasts Association

Відкриття зробили члени Асоціації військових ентузіастів Підкарпатського воєводства, які співпрацювали з місцевими органами влади та іншими групами пошуковців. Дослідження було зосереджено на кратері від удару поблизу історичного парку Блізна, який служив основним полігоном для випробувань V-2 після того, як бомбардування союзників пошкодило об'єкти в Німеччині.

Серед знайдених предметів були частини турбонасоса, паливні форсунки та майже неушкоджений балістичний конус. Тренувальна боєголовка була знайдена закопаною в землі і не вибухнула, що пояснює збережений стан декількох компонентів.

Блізна відігравала ключову роль у програмі V-2 і під час війни її інспектували високопоставлені нацистські чиновники, зокрема Адольф Гітлер та Генріх Гіммлер Фото: Public Domain

Блізна відігравала ключову роль у програмі V-2 і під час війни її інспектували високопоставлені нацистські чиновники, зокрема Адольф Гітлер та Генріх Гіммлер. Виявлені фрагменти ракети передадуть до постійної експозиції в історичному парку Блізна.

Ця знахідка стала прямим зв'язком із технологічними амбіціями та людськими жертвами Другої світової війни, показавши, як експериментальна зброя залишила тривалі сліди на місцевих ландшафтах та в історичній пам'яті.

