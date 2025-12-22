Этот напиток может замедлить старение: что выяснили ученые

Как показало исследование, бактерии из этого напитка могут препятствовать быстрому старению тканей организма.

Новое исследование предполагает, что популярный напиток, давно известный своей способностью поддерживать здоровье кишечника, также может помочь замедлить и даже обратить вспять некоторые признаки старения, пишет New York Post.

Ученые хотели лучше понять пользу для здоровья ферментированных молочных продуктов, таких как кефир, особенно в контексте старения.

С возрастом иммунная система человека ослабевает, а иммунные клетки замедляют свою активность, что препятствует их правильному делению. Это замедление запускает хроническое, слабо выраженное воспаление, которое способствует развитию многих возрастных заболеваний, в то время как жизненно важные органы, такие как тимус и печень, постепенно ослабевают и теряют свою функцию.

Ученым давно известно, что такие напитки, как кефир, содержат молочнокислые бактерии, которые, как считается, обладают антимикробным и противовоспалительным действием. Но точный механизм действия этих свойств оставался неясным.

Чтобы это выяснить, исследователи кормили пожилых мышей инактивированным штаммом молочнокислых бактерий Lentilactobacillus kefiri YRC2606, выделенным из кефира, в течение восьми недель, а затем анализировали состояние их иммунной системы.

Исследование показало, что у мышей, получавших бактерии из кефира, наблюдалось меньше возрастных изменений в ключевых органах, таких как тимус и печень. Также у них снизились признаки воспаления, а также уровни белков, которые обычно препятствуют делению клеток, а это основной фактор ускорения старения тканей.

По словам ученых, результаты исследования позволяют предположить, что бактерии на основе кефира могут помочь укрепить иммунную систему по мере старения людей. Исследователи считают, что эти бактерии могут быть полезны для лечения возрастных заболеваний, например, в качестве ингредиента в продуктах питания или пищевых добавках, предназначенных для поддержания иммунной функции у пожилых людей.

Ученые говорят, что регулярное употребление кефира может принести пользу для здоровья человека. Кефир богат питательными веществами: одна чашка содержит около 9 граммов белка и более 30% суточной нормы кальция для взрослого человека, необходимого для крепких костей. Напиток также содержит значительное количество фосфора, магния и витаминов B12, B2, D и K2. Кефир также богат пробиотиками — полезными микроорганизмами, которые, как считается, поддерживают здоровье за счет балансировки микробиома кишечника.

