Цей напій може уповільнити старіння: що з'ясували вчені

Як показало дослідження, бактерії з цього напою можуть перешкоджати швидкому старінню тканин організму.

Нове дослідження припускає, що популярний напій, давно відомий своєю здатністю підтримувати здоров'я кишківника, також може допомогти сповільнити і навіть повернути назад деякі ознаки старіння, пише New York Post.

Вчені хотіли краще зрозуміти користь для здоров'я ферментованих молочних продуктів, таких як кефір, особливо в контексті старіння.

З віком імунна система людини слабшає, а імунні клітини уповільнюють свою активність, що перешкоджає їхньому правильному поділу. Це уповільнення запускає хронічне, слабко виражене запалення, яке сприяє розвитку багатьох вікових захворювань, тоді як життєво важливі органи, такі як тимус і печінка, поступово слабшають і втрачають свою функцію.

Вченим давно відомо, що такі напої, як кефір, містять молочнокислі бактерії, які, як вважається, мають антимікробну та протизапальну дію. Але точний механізм дії цих властивостей залишався неясним.

Щоб це з'ясувати, дослідники годували літніх мишей інактивованим штамом молочнокислих бактерій Lentilactobacillus kefiri YRC2606, виділеним із кефіру, протягом восьми тижнів, а потім аналізували стан їхньої імунної системи.

Дослідження показало, що у мишей, які отримували бактерії з кефіру, спостерігалося менше вікових змін у ключових органах, таких як тимус і печінка. Також у них знизилися ознаки запалення, а також рівні білків, які зазвичай перешкоджають поділу клітин, а це основний фактор прискорення старіння тканин.

За словами вчених, результати дослідження дають змогу припустити, що бактерії на основі кефіру можуть допомогти зміцнити імунну систему в міру старіння людей. Дослідники вважають, що ці бактерії можуть бути корисними для лікування вікових захворювань, наприклад, як інгредієнт у харчових продуктах або харчових добавках, призначених для підтримання імунної функції у літніх людей.

Учені кажуть, що регулярне вживання кефіру може принести користь для здоров'я людини. Кефір багатий поживними речовинами: одна чашка містить близько 9 грамів білка і понад 30% добової норми кальцію для дорослої людини, необхідного для міцних кісток. Напій також містить значну кількість фосфору, магнію та вітамінів B12, B2, D і K2. Кефір також багатий на пробіотики — корисні мікроорганізми, які, як вважається, підтримують здоров'я завдяки балансуванню мікробіома кишечника.

