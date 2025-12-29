Земля будет терять до 4000 ледников ежегодно: когда на планете не останется ни одного

Исследователи только что обнаружили, что планету ждет невероятное ускорение сокращения ледников. Ожидается, что уже к середине столетия ежегодно будет исчезать до 4000 ледников.

В последние годы ученые все больше сосредотачивают свое внимание на изучении изменения климата планеты и того, какие последствия оно будет иметь для людей и планеты в целом. В новом исследовании ученые сосредоточились на понимании того, какое количество ледников может быть утрачено в ближайшие десятилетия и чем это обернется для жизни на планете, пишет PHYS.org.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Массовая гибель ледников на Земле

Согласно новой работе ученых, тысячи ледников будут исчезать ежегодно уже в ближайшие десятилетия, а к 2100 году останется лишь небольшая часть ледников. Такой сценарий наиболее вероятен, если человечество не предпримет шагов по сдерживанию глобального потепления Земли.

Відео дня

К счастью, по словам ученых, действия мировых правительств по борьбе с изменением климата все еще могут повлиять на то, будет ли мир терять 2000 или 4000 ледников ежегодно к середине столетия. По сути, всего несколько градусов могут стать разницей между сохранением почти половины мировых ледников к концу столетия и менее 10% от их общего количества.

По словам ведущего автора исследования, гляциолога Ландера ван Трихтома, результаты их с коллегами открытия подчеркивают неотложность необходимости предпринять какие-то шаги для решения климатического кризиса.

Предыдущие исследования ученых, как правило, были сосредоточены на уменьшении массы и площади крупнейших ледников мира, однако в новой работе ученые поставили перед собой другую задачу. Команда стремилась определить, сколько отдельных ледников может ежегодно таять в этом столетии.

Несмотря на то, что таяние более мелких ледников может оказывать меньшее влияние на повышение глобального уровня океана, чем более крупные, их исчезновение все же может значительно навредить туризму или местной культуре. По сути, исчезновение каждого отдельного ледника, независимо от его размеров, будет иметь серьезные локальные последствия, даже если его вклад в поднятие глобального уровня океана невелик.

Пик вымирания ледников

В ходе исследования ученые изучили полученные со спутников контуры 211 490 ледников из глобальной базы данных, чтобы определить год, когда исчезнет наибольшее их количество. Отметим, что эта концепция получила название "пик вымирания ледников".

Команда использовала компьютерные модели ледников в рамках нескольких различных сценариев потепления:

мир, где глобальная температура повышается на 1,5°C в сравнении с доиндустриальным;

мир, где температура повышается на 4°C.

Предыдущие исследования уже показали, что сегодня планета теряет около 1000 ледников ежегодно, однако новые данные свидетельствуют о том, что в будущем этот процесс ускорится. Ожидается, что число ежегодно исчезающих ледников достигнет пика в 2000 уже к 2041 году — это произойдет даже если потепление будет ограничено 1,5°C — порогом, к которому страны обязались стремиться в рамках Парижского соглашения. При таких темпах к 2100 году на планете останется 95 957 ледников, или чуть меньше половины.

Увы, ученые прогнозируют, что потепление превысит 1,5°C в ближайшие несколько лет. Результаты нового исследования показывают, что повышение температуры 2,7°C приведет к ежегодному исчезновению около 3000 ледников в период с 2040 по 2060 год. К 2100 году в условиях повышения температуры на 2,7°C сохранится только один из пяти ледников, или 43 852.

Согласно худшему прогнозу, когда температура повысится на 4°C, к середине 2050-х годов ежегодно будет исчезать до 4000 ледников. К концу века останется только 9% ледников, или 18 288.

Напомним, ранее мы писали о том, что пропавший в Антарктиде робот вернулся спустя 9 месяцев: принес данные, которые ужасают.

Ранее Фокус писал о том, что ледники, существовавшие 20 000 лет, исчезнут.