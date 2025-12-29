Земля втрачатиме до 4000 льодовиків щороку: коли на планеті не залишиться жодного

Дослідники щойно виявили, що на планету чекає неймовірне прискорення скорочення льодовиків. Очікується, що вже до середини століття щороку зникатиме до 4000 льодовиків.

Останніми роками вчені дедалі більше зосереджують свою увагу на вивченні зміни клімату планети й того, які наслідки вона матиме для людей і планети загалом. У новому дослідженні вчені зосередилися на розумінні того, яка кількість льодовиків може бути втрачена в найближчі десятиліття і чим це обернеться для життя на планеті, пише PHYS.org.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Масова загибель льодовиків на Землі

Згідно з новою роботою вчених, тисячі льодовиків зникатимуть щорічно вже в найближчі десятиліття, а до 2100 року залишиться лише невелика частина льодовиків. Такий сценарій найімовірніший, якщо людство не зробить кроків щодо стримування глобального потепління Землі.

Відео дня

На щастя, за словами вчених, дії світових урядів у боротьбі зі зміною клімату все ще можуть вплинути на те, чи буде світ втрачати 2000 або 4000 льодовиків щорічно до середини століття. По суті, лише кілька градусів можуть стати різницею між збереженням майже половини світових льодовиків до кінця століття і менш як 10% від їхньої загальної кількості.

За словами провідного автора дослідження, гляціолога Ландера ван Тріхтома, результати їхнього з колегами відкриття наголошують на нагальності необхідності зробити якісь кроки для розв'язання кліматичної кризи.

Попередні дослідження вчених, як правило, були зосереджені на зменшенні маси та площі найбільших льодовиків світу, однак у новій роботі науковці поставили перед собою інше завдання. Команда прагнула визначити, скільки окремих льодовиків може щороку танути в цьому столітті.

Попри те, що танення дрібніших льодовиків може чинити менший вплив на підвищення глобального рівня океану, ніж більші, їхнє зникнення все ж таки може значно зашкодити туризму або місцевій культурі. По суті, зникнення кожного окремого льодовика, незалежно від його розмірів, матиме серйозні локальні наслідки, навіть якщо його внесок у підняття глобального рівня океану невеликий.

Пік вимирання льодовиків

Під час дослідження вчені вивчили отримані із супутників контури 211 490 льодовиків із глобальної бази даних, щоб визначити рік, коли зникне найбільша їхня кількість. Зазначимо, що ця концепція отримала назву "пік вимирання льодовиків".

Команда використовувала комп'ютерні моделі льодовиків у рамках кількох різних сценаріїв потепління:

світ, де глобальна температура підвищується на 1,5°C порівняно з доіндустріальним;

світ, де температура підвищується на 4°C.

Попередні дослідження вже показали, що сьогодні планета втрачає близько 1000 льодовиків щорічно, проте нові дані свідчать про те, що в майбутньому цей процес прискориться. Очікується, що кількість льодовиків, які щорічно зникають, сягне піка у 2000 вже до 2041 року — це станеться, навіть якщо потепління буде обмежене 1,5°C — порогом, до якого країни зобов'язалися прагнути в рамках Паризької угоди. За таких темпів до 2100 року на планеті залишиться 95 957 льодовиків, або трохи менше половини.

На жаль, учені прогнозують, що потепління перевищить 1,5°C у найближчі кілька років. Результати нового дослідження показують, що підвищення температури 2,7°C призведе до щорічного зникнення близько 3000 льодовиків у період з 2040 по 2060 рік. До 2100 року в умовах підвищення температури на 2,7°C збережеться тільки один із п'яти льодовиків, або 43 852.

Згідно з найгіршим прогнозом, коли температура підвищиться на 4°C, до середини 2050-х років щорічно зникатиме до 4000 льодовиків. До кінця століття залишиться тільки 9% льодовиків, або 18 288.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що робот, який зник в Антарктиді, повернувся за 9 місяців: приніс дані, які жахають.

Раніше Фокус писав про те, що льодовики, які існували 20 000 років, зникнуть.