5 млн лет назад нечто заставило воды Тихого океана двигаться: какие силы запустили этот процесс

В новом исследовании ученые изучили древние микроокаменелости ракообразных и обнаружили нечто любопытное. Данные указывают, что 5 миллионов лет назад воды в северной части Тихого океана двигались.

Новое исследование было проведено исследовательской группой под руководством ученых из Университета Кумамото и обнаружило новый род микроскопических ракообразных в северной Японии. В результате ученым представилась редкая возможность узнать о том, как менялись океанические течения в северной части Тихого океана в ключевой период истории климата Земли, пишет PHYS.org.

Исследование сосредоточено на ископаемых остракодах — крошечных ракообразных, похожих на ракообразных, заключенных в твердые панцири. Окаменелости были найдены в отложениях раннего плиоцена и датируются 3-4 миллионами лет в формации Такикава на Хоккайдо.

В ходе исследования ученые тщательно изучили форму и распространение. В результате им удалось идентифицировать ранее неизвестный род, который получил название Woodeltia. Несмотря на свои небольшие размеры в несколько миллиметров, остракоды являются мощными индикаторами прошлых морских условий. Поскольку разные виды предпочитают определенные температуры и глубины воды, их окаменелости могут служить биологическими "регистраторами" древних океанических условий.

По словам соавтора исследования, доцента Генго Танака из Центра изучения круговорота воды, морской среды и управления стихийными бедствиями (CWMD) Университета Кумамото, новый вид особенно важен из-за своей тесной связи с видами, ранее известными лишь из отдельных регионов Северной части Тихого океана. Эта связь предполагает, что морские организмы, вероятно, могли мигрировать через обширные океанические районы миллионы лет назад, в период, когда глобальные температуры были выше, чем сегодня.

Результаты работы ученых показывают, что модели циркуляции океана в Северной части Тихого океана были более динамичными, чем считалось ранее. Более того, крошечные окаменелости предоставляют прямые биологические доказательства того, что морские пути, связывающие северные регионы Тихого океана, уже были активны несколько миллионов лет назад.

256 Woodeltia sorapuchiensis gen. et sp. nov. — новый вид, описанный в раннем миоцене Японии Фото: Journal of Paleontology

Отметим, что этот период в истории Земли часто рассматривается учеными как естественный аналог будущих климатических сценариев, поскольку уровни углекислого газа в земной атмосфере были схожи с прогнозируемыми на ближайшие десятилетия. Следовательно, понимание того, как земные океаны вели себя в этот более теплый период, может помочь ученым лучше прогнозировать, как современные морские экосистемы могут реагировать на продолжающиеся изменения климата.

Открытие также подчеркивает научную ценность богатых окаменелостями осадочных пород Японии. По словам ученых, результаты демонстрируют, как детальные палеонтологические исследования могут пролить свет на крупномасштабные процессы, такие как циркуляция океана и эволюция климата.

