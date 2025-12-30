5 млн років тому щось змусило води Тихого океану рухатися: які сили запустили цей процес

У новому дослідженні вчені вивчили стародавні мікроскам'янілості ракоподібних і виявили щось цікаве. Дані вказують, що 5 мільйонів років тому води в північній частині Тихого океану рухалися.

Нове дослідження було проведене дослідницькою групою під керівництвом вчених з Університету Кумамото і виявило новий рід мікроскопічних ракоподібних у північній Японії. У результаті вченим випала рідкісна можливість дізнатися про те, як змінювалися океанічні течії в північній частині Тихого океану в ключовий період історії клімату Землі, пише PHYS.org.

Дослідження зосереджене на викопних остракодах — крихітних ракоподібних, схожих на ракоподібних, укладених у тверді панцири. Скам'янілості були знайдені у відкладеннях раннього пліоцену і датуються 3-4 мільйонами років у формації Такікава на Хоккайдо.

Під час дослідження вчені ретельно вивчили форму і поширення. У результаті їм вдалося ідентифікувати раніше невідомий рід, який отримав назву Woodeltia. Попри свої невеликі розміри в кілька міліметрів, остракоди є потужними індикаторами минулих морських умов. Оскільки різні види віддають перевагу певним температурам і глибині води, їхні скам'янілості можуть слугувати біологічними "реєстраторами" давніх океанічних умов.

За словами співавтора дослідження, доцента Генго Танака з Центру вивчення колообігу води, морського середовища та управління стихійними лихами (CWMD) Університету Кумамото, новий вид особливо важливий через свій тісний зв'язок з видами, раніше відомими лише з окремих регіонів Північної частини Тихого океану. Цей зв'язок припускає, що морські організми, ймовірно, могли мігрувати через великі океанічні райони мільйони років тому, в період, коли глобальні температури були вищими, ніж сьогодні.

Результати роботи вчених показують, що моделі циркуляції океану в Північній частині Тихого океану були більш динамічними, ніж вважалося раніше. Ба більше, крихітні скам'янілості надають прямі біологічні докази того, що морські шляхи, які зв'язують північні регіони Тихого океану, вже були активні кілька мільйонів років тому.

256 Woodeltia sorapuchiensis gen. et sp. nov. — новий вид, описаний у ранньому міоцені Японії Фото: Journal of Paleontology

Зазначимо, що цей період в історії Землі часто розглядається вченими як природний аналог майбутніх кліматичних сценаріїв, оскільки рівні вуглекислого газу в земній атмосфері були схожі з прогнозованими на найближчі десятиліття. Отже, розуміння того, як земні океани поводилися в цей тепліший період, може допомогти вченим краще прогнозувати, як сучасні морські екосистеми можуть реагувати на триваючі зміни клімату.

Відкриття також підкреслює наукову цінність багатих скам'янілостями осадових порід Японії. За словами вчених, результати демонструють, як детальні палеонтологічні дослідження можуть пролити світло на великомасштабні процеси, такі як циркуляція океану та еволюція клімату.

