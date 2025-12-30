Детские захоронения и редкие артефакты: раскопки в Анатолии раскрыли новые связи античных обществ (фото)

Во время раскопок в северо-центральной части Турции археологи обнаружили неожиданные доказательства культурного влияния, которое достигало далеко за пределы региона. Исследователи нашли артефакты, которые указывали на контакты с финикийцами.

Эти открытия были сделаны в Олуз-Гьоюк в Амасии, месте, которое раскапывается с 2007 года и известно тем, что было заселено в течение примерно 6500 лет. Исследователи обнаружили стеклянные бусины с человеческими лицами и захоронения младенцев, размещенные в керамических кувшинах в священной зоне, пишет Arkeonews.

По словам профессора доктора Шевкета Донмеза из Стамбульского университета, который руководил раскопками, находки обнаружили на территории храма, связанного с анатолийской богиней Кубабой. Во время исследования, ученые обнаружили архитектурные сходства с арамейскими и финикийскими религиозными сооружениями. "План храма показывает длинную, узкую, мегароидную планировку, которая очень напоминает арамейско-финикийские святилища", — пояснил Донмез.

Наиболее примечательными артефактами были небольшие стеклянные бусины в форме человеческих лиц. Фото: IHA

Наиболее примечательными артефактами были небольшие стеклянные бусины в форме человеческих лиц, широко известные из финикийских мастерских, связанных с Карфагеном. Эти бусины считаются амулетами, которые распространялись на большие территории. Присутствие таких артефактов в Олуз-Гьоюк свидетельствует о том, что внутренняя Анатолия участвовала в широких торговых сетях.

Наряду с бусинами археологи обнаружили до восьми захоронений младенцев и плодов, тщательно размещенных в керамических кувшинах и намеренно расставленных по всей священной территории. Донмез заявил, что "эти захоронения младенцев в кувшинах не похожи ни на одну из ранее задокументированных погребальных практик в Анатолии", добавив, что их форма соответствует обычаям, зафиксированным на финикийских памятниках.

Наряду с бусинами археологи обнаружили до восьми захоронений младенцев и плодов Фото: IHA

Подобные захоронения младенцев в кувшинах были задокументированы в финикийских поселениях вокруг Средиземного моря, где ученые десятилетиями дискутировали об их значении. В некоторых случаях их понимают как погребальные обычаи для детей, умерших в очень молодом возрасте, тогда как другие интерпретации связывают их с ритуальными или вотивными жертвами. Исследователи отметили, что захоронения в Олуз-Гьоюк нуждаются в дальнейшем исследовании, прежде чем можно будет сделать окончательные выводы об их назначении или символизме.

Финикийские общины исторически были известны морской торговлей, соединявшей такие города, как Тир, Сидон и Карфаген, однако материальные свидетельства их влияния в глубине Анатолии оставались редкими.

Импортированные стеклянные бусины и особые погребальные обряды в Олуз-Гьоюк свидетельствуют о том, что торговые пути, религиозные идеи и культурные обычаи распространялись дальше вглубь материка, чем было подтверждено ранее, что дало новое представление о том, насколько взаимосвязанными были древние общества.

