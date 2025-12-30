Дитячі поховання та рідкісні артефакти: розкопки в Анатолії розкрили нові зв'язки античних суспільств (фото)

Під час розкопок в північно-центральній частині Туреччини археологи виявили несподівані докази культурного впливу, що сягав далеко за межі регіону. Дослідники знайшли артефакти, які вказували на контакти з фінікійцями.

Ці відкриття були зроблені в Олуз-Гьоюк в Амасії, місці, яке розкопується з 2007 року і відоме тим, що було заселене впродовж приблизно 6500 років. Дослідники виявили скляні намистини з людськими обличчями та поховання немовлят, розміщені в керамічних глечиках у священній зоні, пише Arkeonews.

За словами професора доктора Шевкета Донмеза зі Стамбульського університету, який керував розкопками, знахідки виявили на території храму, пов'язаного з анатолійською богинею Кубабою. Під час дослідження, вчені виявили архітектурні подібності до арамейських і фінікійських релігійних споруд. "План храму показує довгу, вузьку, мегароїдну планування, яке дуже нагадує арамейсько-фінікійські святилища", — пояснив Донмез.

Найбільш примітними артефактами були невеликі скляні намистини у формі людських облич Фото: IHA

Найбільш примітними артефактами були невеликі скляні намистини у формі людських облич, широко відомі з фінікійських майстерень, пов'язаних з Карфагеном. Ці намистини вважаються амулетами, які поширювалися на великі території. Присутність таких артефактів в Олуз-Гьоюк свідчить про те, що внутрішня Анатолія брала участь у широких торгівельних мережах.

Поряд з намистинами археологи виявили до восьми поховань немовлят і плодів, ретельно розміщених у керамічних глечиках і навмисно розставлених по всій священній території. Донмез заявив, що "ці поховання немовлят у глечиках не схожі на жодну з раніше задокументованих похоронних практик в Анатолії", додавши, що їх форма відповідає звичаям, зафіксованим на фінікійських пам'ятках.

Поряд з намистинами археологи виявили до восьми поховань немовлят і плодів Фото: IHA

Подібні поховання немовлят у глечиках були задокументовані у фінікійських поселеннях навколо Середземного моря, де вчені десятиліттями дискутували про їх значення. У деяких випадках їх розуміють як похоронні звичаї для дітей, які померли в дуже молодому віці, тоді як інші інтерпретації пов'язують їх з ритуальними або вотивними жертвами. Дослідники зазначили, що поховання в Олуз-Гьоюк потребують подальшого дослідження, перш ніж можна буде зробити остаточні висновки про їхнє призначення або символізм.

Фінікійські громади історично були відомі морською торгівлею, що з'єднувала такі міста, як Тир, Сидон і Карфаген, проте матеріальні свідчення їхнього впливу в глибині Анатолії залишалися рідкісними.

Важливо

Імпортовані скляні намистини та особливі похоронні обряди в Олуз-Гьоюк свідчать про те, що торгові шляхи, релігійні ідеї та культурні звичаї поширювалися далі вглиб материка, ніж було підтверджено раніше, що дало нове уявлення про те, наскільки взаємопов'язаними були стародавні суспільства.

