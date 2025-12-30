Настоящий кошмар для людей: распространенное явление превращает жабу в нечто ужасное

Исследователи рассказали о распространенном явлении, которое превращает суринамскую жабу в настоящий кошмар для людей с трипофобией.

Суринамская жаба (Pipa pipa) выглядит довольно невзрачно — сплющенная и коричневатая она вполне могла бы сойти за раздавленный фрукт. Однако все меняется с наступлением периода размножения, когда распространенное явление превращает ее в настоящий кошмар для некоторых людей, пишет IFLScience.

Размножение суринамских жаб

По словам ученых, с наступлением брачного сезона самцы суринамских жаб заманивают самок, щелкая подъязычной костью и издавая металлический звук, который им кажется неотразимым. Оказавшись в пределах досягаемости, самец хватает ее в амплексусе, а затем оба они раздуваются до тех пор, пока их клоаки не соприкоснутся. Затем оплодотворенные яйца имплантируются в спину самки, и вот тут-то и начинается самое интересное.

Далее потомство развивается в головастиков внутри спины матери, но не показывается наружу пка полностью не сформируется. Далее детеныши жаб пробиваются сквозь кожу, создавая мозаику из похожих на соты карманов на ее спине.

Внешний вид самки может показаться весьма ужасающим, по крайней мере для некоторых людей — тех, кто страдает трипофобией.

Что такое трипофобия

Трипофобия — патологическая неприязнь к скоплениям отверстий или вещам, которые выглядят как отверстия. По словам ученых, симптомы и тяжесть заболевания могут варьироваться, однако обычно состояние вызывает сильное чувство отвращения или страха при столкновении с чем-то, имеющим множество отверстий.

Таким образом трипофобию у человека может вызвать множество вещей, в том числе: корни лотоса, губки, соты и усеянная оспинами спина водной жабы. Впрочем, несмотря на название трипофобия считается скорее реакцией, чем страхом. Также считается, что это заболевание встречается у 10-18% населения мир и может быть адаптивным ответом на избегание паразитов.

В исследовании 2018 года ученые обнаружили, что помимо отвращения к скоплениям отверстий, люди с трипофобией также сообщают о сильном отвращении к скоплениям, напоминающим паразитов и инфекционные заболевания. Недавние исследования показали, что, в отличие от большинства фобий, которые преимущественно связаны со страхом, отвращение к скоплениям преимущественно связано с отвращением.

