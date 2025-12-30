Справжній кошмар для людей: поширене явище перетворює жабу на щось жахливе

Дослідники розповіли про поширене явище, яке перетворює суринамську жабу на справжній кошмар для людей із трипофобією.

Суринамська жаба (Pipa pipa) має доволі непоказний вигляд — сплющена та коричнювата, вона цілком могла б зійти за розчавлений фрукт. Однак усе змінюється з настанням періоду розмноження, коли поширене явище перетворює її на справжній кошмар для деяких людей, пише IFLScience.

Розмноження суринамських жаб

За словами вчених, з настанням шлюбного сезону самці суринамських жаб заманюють самок, клацаючи під'язиковою кісткою та видаючи металевий звук, що їм здається непереборним. Опинившись у межах досяжності, самець хапає її в амплексусі, а потім обидва вони роздуваються доти, доки їхні клоаки не стикнуться. Потім запліднені яйця імплантуються в спину самки, і ось тут-то і починається найцікавіше.

Далі потомство розвивається в пуголовків усередині спини матері, але не показується назовні, доки повністю не сформується. Далі дитинчата жаб пробиваються крізь шкіру, створюючи мозаїку зі схожих на стільники кишень на її спині.

Зовнішній вигляд самки може здатися вельми жахливим, принаймні для деяких людей — тих, хто страждає на трипофобію.

Що таке трипофобія

Трипофобія — патологічна неприязнь до скупчень отворів або речей, які виглядають як отвори. За словами вчених, симптоми і тяжкість захворювання можуть варіюватися, проте зазвичай стан викликає сильне почуття відрази або страху при зіткненні з чимось, що має безліч отворів.

Таким чином трипофобію в людини може викликати безліч речей, зокрема: коріння лотоса, губки, стільники та усіяна віспинами спина водної жаби. Утім, попри назву, трипофобія вважається радше реакцією, ніж страхом. Також вважається, що це захворювання зустрічається у 10-18% населення світу і може бути адаптивною відповіддю на уникнення паразитів.

У дослідженні 2018 року вчені виявили, що крім відрази до скупчень отворів, люди з трипофобією також повідомляють про сильну огиду до скупчень, що нагадують паразитів та інфекційні захворювання. Недавні дослідження засвідчили, що, на відміну від більшості фобій, які переважно пов'язані зі страхом, відраза до скупчень переважно пов'язана з відразою.

