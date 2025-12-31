На самом деле штопор изначально придумали вовсе не для вина: для чего его использовали

По словам ученых, изначально штопор был инструментом, используемым вовсе не для открытия винных бутылок. Однако со временем он помог сделать возможным герметичное хранение вина.

Изобретение пробки часто считают одним из самых важных событий в истории изысканных вин. Если это правда, то изобретение инструмента для извлечения пробки не может быть менее важным. Однако история штопора оказалась куда любопытнее, чем можно подумать — изначально этот инструмент использовался для мушкетов, а вовсе не извлечения пробки из бутылки, пишет Popular Science.

Первоначально штопор появился в ранних технологиях огнестрельного оружия, а затем использовался только для извлечения застрявших винных пробок. Но популяризация этого устройства привела к одному из крупнейших технологических прорывов в истории вина.

Проблема хранения вина

Вино быстро окисляется и портится при воздействии слишком большого количества воздуха. Более того, даже небольшое количество воздуха вызывает химические реакции, которые в полной мере позволяют раскрыть его вкус. По словам учены, использование пробки значительно увеличивает срок хранения вина, а также сложность его вкуса.

Однако винные пробки начали широко использоваться лишь в 17 веке, а до этого виноделы веками пытались добиться того, чтобы напиток "дышал" в нужном количестве. Например, древние виноделы укрепляли керамические сосуды для вина водонепроницаемыми веществами, такими как пчелиный воск, смола и сосновая смола, а также закрывали их тканью. Иногда в винные сосуды наливали оливковое масло, которое плавало на поверхности и создавало барьер для воздуха. Однако эти герметики и добавки изменяли вкус вина и лишь немного продлевали срок хранения напитка.

По словам ученых, пористая пробковая древесина, произрастающая в западном Средиземноморье, хорошо подходит в качестве материала для винной пробки, поскольку обладает естественной эластичностью и проницаемостью. Пробка из этого материала плотно прилегает к стенкам сосуда и пропускает лишь малое количество воздуха — сегодня это лишь около одного миллиграмма в год.

Отметим, что потенциал винной пробки оценили еще древние римляне, однако лишь в начале Нового времени стеклодувное искусство достигло такого уровня развития, что вино можно было закупоривать в стеклянных бутылках.

Появление винной бутылки

По словам ученых, до современной практики плотного закупоривания винных бутылок штопорами, как считается, пользовались лишь в экстренных случаях. К 1600-м годам деревянные бочки заменили древние глиняные амфоры, используемые для выдержки и продажи вина.

Позже из производства сидра также было заимствовано использование стеклянных бутылок, но изначально их использовали только для подачи на стол, а потому в герметичных пробках попросту не было необходимости. И все же некоторые пробки порой застревали, а потому потребовался инструмент для их извлечения. Решение этой проблемы пришло откуда не ждали.

Использование штопора для открытия вина

С 1630-х годов европейские солдаты и охотники использовали небольшую металлическую спираль для выкручивания неиспользованных зарядов из стволов своих мушкетов. Этот инструмент имел множество названий, в том числе "крючок для пыжей", "стальной червь" и "оружейный червь".

Со временем оказалось, что оружейный червь также идеально подходит для извлечения застрявших винных пробок.

Отметим, что до сих пор неизвестно, кто первым додумался использовать инструмент для извлечения винных пробок, однако первое письменное упоминание об использовании штопора датируется 1681 годом. Уже к середине 1700-х годов штопор стал обычным явлением по всей Европе.

По мере того как стеклянная бутылка становилась неотъемлемой частью производства вина, изобретатели продолжали совершенствовать ее аналог — штопор. В 1795 году английский преподобный Сэмюэл Хеншолл получил первый патент на конструкцию штопора. Инструмент имел горизонтальный диск, предотвращающий слишком глубокое вхождение штопора в пробку.

В 1882 году немецкий изобретатель Карл Винке совершил еще один прорыв в конструкции штопора. Ученый запатентовал первый в истории складной штопор.

