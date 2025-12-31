Насправді штопор спочатку придумали зовсім не для вина: для чого його використовували

За словами вчених, спочатку штопор був інструментом, використовуваним зовсім не для відкриття винних пляшок. Однак з часом він допоміг зробити можливим герметичне зберігання вина.

Винахід корка часто вважають однією з найважливіших подій в історії вишуканих вин. Якщо це правда, то винахід інструменту для вилучення пробки не може бути менш важливим. Однак історія штопора виявилася куди цікавішою, ніж можна подумати — спочатку цей інструмент використовували для мушкетів, а зовсім не для виймання пробки з пляшки, пише Popular Science.

Спочатку штопор з'явився в ранніх технологіях вогнепальної зброї, а потім використовувався тільки для виймання застряглих винних пробок. Але популяризація цього пристрою призвела до одного з найбільших технологічних проривів в історії вина.

Проблема зберігання вина

Вино швидко окиснюється і псується під впливом занадто великої кількості повітря. Ба більше, навіть невелика кількість повітря викликає хімічні реакції, які повною мірою дають змогу розкрити його смак. За словами вчених, використання пробки значно збільшує термін зберігання вина, а також складність його смаку.

Однак винні пробки почали широко використовуватися лише в 17 столітті, а до цього винороби століттями намагалися домогтися того, щоб напій "дихав" у потрібній кількості. Наприклад, стародавні винороби зміцнювали керамічні посудини для вина водонепроникними речовинами, такими як бджолиний віск, смола і соснова смола, а також закривали їх тканиною. Іноді у винні посудини наливали оливкову олію, яка плавала на поверхні та створювала бар'єр для повітря. Однак ці герметики та добавки змінювали смак вина і лише трохи подовжували термін зберігання напою.

За словами вчених, пориста коркова деревина, що росте в західному Середземномор'ї, добре підходить як матеріал для винного корка, оскільки має природну еластичність і проникність. Корок із цього матеріалу щільно прилягає до стінок посудини й пропускає лише малу кількість повітря — сьогодні це лише близько одного міліграма на рік.

Зазначимо, що потенціал винного корка оцінили ще стародавні римляни, проте лише на початку Нового часу склодувне мистецтво досягло такого рівня розвитку, що вино можна було закорковувати в скляних пляшках.

Поява винної пляшки

За словами вчених, до сучасної практики щільного закорковування винних пляшок штопорами, як вважається, користувалися лише в екстрених випадках. До 1600-х років дерев'яні бочки замінили стародавні глиняні амфори, які використовували для витримки та продажу вина.

Пізніше з виробництва сидру також було запозичено використання скляних пляшок, але спочатку їх використовували тільки для подачі на стіл, а тому в герметичних пробках просто не було необхідності. І все ж деякі пробки часом застрявали, а тому потрібен був інструмент для їх вилучення. Розв'язання цієї проблеми прийшло звідки не чекали.

Використання штопора для відкриття вина

З 1630-х років європейські солдати та мисливці використовували невелику металеву спіраль для викручування невикористаних зарядів зі стволів своїх мушкетів. Цей інструмент мав безліч назв, зокрема "гачок для пижів", "сталевий черв'як" і "збройовий черв'як".

Згодом виявилося, що збройовий черв'як також ідеально підходить для витягування застряглих винних пробок.

Зазначимо, що досі невідомо, хто першим додумався використати інструмент для витягування винних корків, проте перша письмова згадка про використання штопора датується 1681 роком. Уже до середини 1700-х років штопор став звичайним явищем у всій Європі.

У міру того як скляна пляшка ставала невіддільною частиною виробництва вина, винахідники продовжували вдосконалювати її аналог — штопор. У 1795 році англійський преподобний Семюел Хеншолл отримав перший патент на конструкцію штопора. Інструмент мав горизонтальний диск, що запобігав надто глибокому входженню штопора в пробку.

У 1882 році німецький винахідник Карл Вінке здійснив ще один прорив у конструкції штопора. Вчений запатентував перший в історії складаний штопор.

