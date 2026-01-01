Суперлуние и метеоритный дождь: в январе 2026 года два астрономических события можно будет увидеть нараз

В начале января можно будет увидеть редкое сочетание ночных событий: большой метеорный дождь Квадрантиды и первое полнолуние 2026 года. Одно из самых активных ежегодных явлений произойдет под более ярким, чем обычно, небом, что повлияет на общую видимость для наблюдателей.

Метеорный дождь Квадрантиды достигнет пика 3 января, вскоре после восхода полнолуния. Поток будет активным до 12 января, а самая сильная его фаза начнется 3 января около 23:00 по киевскому времени, пишет Live Science.

Ученые прогнозируют, что можно будет увидеть до 25 метеоров в час при темных условиях, однако полнолуние снизит ожидаемое количество видимых метеоров до примерно 10 в час.

Самый активный этап потока продлится около шести часов, поэтому стоит начинать наблюдения, как только стемнеет. Хотя метеоритный дождь Квадрантиды, как правило, относительно слабый, однако часто можно наблюдать яркие "огненные шары".

Метеорный поток Квадрантиды можно наблюдать, когда в январе Земля проходит через поток обломков и пыли, который вращается вокруг Солнца. Ученые считают, что поток происходит от объекта под названием 2003 EH, который мог быть астероидом или погасшей кометой.

Следующим заметным метеорным потоком будут Лириды в апреле. Когда поток Лириды достигнет пика в ночь с 21 на 22 апреля, условия на небе будут идеальными для наблюдения около 18 метеоритов в час.

Чтобы максимизировать количество метеоров, которые вы увидите во время этих событий, ученые рекомендуют найти место с обзором как можно большей части ночного неба.

