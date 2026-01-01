Супермісяць і метеоритний дощ: у січні 2026 дві астрономічні події можна буде побачити нараз

На початку січня можна буде побачити рідкісне поєднання нічних подій: великий метеорний дощ Квадрантиди і перший повний місяць 2026 року. Одне з найактивніших щорічних явищ відбудеться під яскравішим, ніж зазвичай, небом, що вплине на загальну видимість для спостерігачів.

Метеорний дощ Квадрантиди досягне піку 3 січня, незабаром після сходу повного місяця. Потік буде активним до 12 січня, а найсильніша його фаза почнеться 3 січня близько 23:00 за київським часом, пише Live Science.

Учені прогнозують, що можна буде побачити до 25 метеорів на годину за темних умов, однак повний місяць знизить очікувану кількість видимих метеорів до приблизно 10 на годину.

Найактивніший етап потоку триватиме близько шести годин, тому варто починати спостереження, щойно стемніє. Хоча метеоритний дощ Квадрантиди, як правило, відносно слабкий, проте часто можна спостерігати яскраві "вогняні кулі".

Метеорний потік Квадрантиди можна спостерігати, коли в січні Земля проходить через потік уламків та пилу, який обертається навколо Сонця. Вчені вважають, що потік походить від об'єкта під назвою 2003 EH, який міг бути астероїдом або згаслою кометою.

Наступним помітним метеорним потоком будуть Ліриди у квітні. Коли потік Ліриди досягне піку в ніч з 21 на 22 квітня, умови на небі будуть ідеальними для спостереження близько 18 метеоритів на годину.

Щоб максимізувати кількість метеорів, які ви побачите під час цих подій, вчені рекомендують знайти місце з оглядом якомога більшої частини нічного неба.

