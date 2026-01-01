Сумніви замість оптимізму: вчені виявили несподівану формулу успіху

У кінці року люди ставлять собі цілі, прописують плани, але часто не доводять діло до кінця, так їх і не досягнувши. Вчені мають відповідь, як цю ситуацію змінити.

Психологи дійшли висновку, що сумніви щодо новорічних цілей насправді ефективніший підхід до їх досягнення, ніж просто оптимістичний настрій. Акцент робився не на сліпій впевненості в результаті, а на тому, як люди реагують, коли під час досягнення довгострокових цілей виникає невизначеність.

Попередні дослідження показали, що сумніви щодо довгострокових планів, таких як новорічні обіцянки, часто знижують мотивацію та збільшують ймовірність відмови від них.

Однак останнє дослідження заперечило наявні результати. Науковці виявили, що роздуми над сумнівами самі по собі можуть посилити мотивацію.

"Це дослідження виявило, що народження сумнівів у власних сумнівах може забезпечити формулу впевненості", — сказав професор психології в Університеті Огайо й автор дослідження Патрік Керролл.

Дослідження було присвячене вивченню моментів, які описуються як криза сумнівів, коли люди відчувають сильну невпевненість щодо того, чи продовжувати досягати поставленої мети.

У першому експерименті 267 учасників оцінювали рівень кризи сумнівів щодо своєї найважливішої особистої мети, використовуючи такі твердження, як "я сумніваюся, чи продовжувати досягати цієї мети" або "я відмовляюся від цієї мети".

У другому експерименті учасники виконували письмове завдання, в якому вони мали висловити впевненість у своїх думках або сумніви щодо них, а потім оцінити свою відданість основній меті.

Результати показали чітку закономірність. Учасники, які вже відчували сумніви щодо своєї мети, а потім писали про впевненість, стали менш відданими. Навпаки, ті, хто відчував сумніви, а потім розмірковував над сумнівами у власному мисленні, продемонстрували більшу відданість.

Звідси виходить, що визнання та аналіз невизначеності допомагають зменшити її негативний вплив.

"На певному рівні може здатися, що сумніви додаються. Сумнів плюс сумнів означатимуть більше сумнівів. Але це дослідження виявило протилежне: сумнів плюс сумнів означали менше сумнівів", — сказав доктор Керролл.

