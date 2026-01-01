Сомнения вместо оптимизма: ученые обнаружили неожиданную формулу успеха

В конце года люди ставят себе цели, прописывают планы, но часто не доводят дело до конца, так их и не достигнув. Ученые имеют ответ, как эту ситуацию изменить.

Психологи пришли к выводу, что сомнения относительно новогодних целей на самом деле более эффективный подход к их достижению, чем просто оптимистичный настрой. Акцент делался не на слепой уверенности в результате, а на том, как люди реагируют, когда при достижении долгосрочных целей возникает неопределенность.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Предыдущие исследования показали, что сомнения относительно долгосрочных планов, таких как новогодние обещания, часто снижают мотивацию и увеличивают вероятность отказа от них.

Відео дня

Однако последнее исследование опровергло имеющиеся результаты. Ученые обнаружили, что размышления над сомнениями сами по себе могут усилить мотивацию.

"Это исследование показало, что рождение сомнений в собственных сомнениях может обеспечить формулу уверенности", — сказал профессор психологии в Университете Огайо и автор исследования Патрик Кэрролл.

Исследование было посвящено изучению моментов, которые описываются как кризис сомнений, когда люди испытывают сильную неуверенность относительно того, продолжать ли достигать поставленной цели.

В первом эксперименте 267 участников оценивали уровень кризиса сомнений относительно своей важнейшей личной цели, используя такие утверждения, как "я сомневаюсь, продолжать ли достигать этой цели" или "я отказываюсь от этой цели".

Во втором эксперименте участники выполняли письменное задание, в котором они должны были выразить уверенность в своих мыслях или сомнения относительно них, а затем оценить свою преданность основной цели.

Результаты показали четкую закономерность. Участники, которые уже испытывали сомнения относительно своей цели, а затем писали об уверенности, стали менее преданными. Напротив, те, кто испытывал сомнения, а затем размышлял над сомнениями в собственном мышлении, продемонстрировали большую преданность.

Важно

Еще древние греки знали об ИИ: почему вера в него опережает доказательства (фото)

Отсюда следует, что признание и анализ неопределенности помогают уменьшить ее негативное влияние.

"На определенном уровне может показаться, что сомнения добавляются. Сомнение плюс сомнение будут означать больше сомнений. Но это исследование выявило обратное: сомнение плюс сомнение означали меньше сомнений", — сказал доктор Кэрролл.

Ранее Фокус писал о 6 столицах Древнего Мира, которые до сих пор ждут своих открывателей.

Также мы рассказывали о старинном лабиринте, который обнаружили в Индии. Эта достопримечательность является крупнейшим среди круглых лабиринтов, которые находили в стране.