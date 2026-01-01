Может сформироваться сразу несколько планет-гигантов: ученые исследуют таинственный IRAS 23077+6707 (фото)

Ученые обнаружили огромный диск, образующий планету, вокруг удаленной звездной системы, расположенной примерно в 1000 световых лет от Земли. Структура выделяется своим необычайным размером и формой, давая редкую возможность увидеть, как могут развиваться планетные системы в нестабильных условиях.

С помощью космического телескопа "Хаббл" NASA исследователи сделали детальные снимки системы, известной как IRAS 23077+6707. Диск простирался почти на 650 миллиардов километров, что делает его примерно в 40 раз шире области вокруг Солнца, включая пояс Койпера, пишет Mashable.com.

Телескоп сделал снимок системы с бокового профиля, благодаря чему ученые исследовали, как материал распределен по его слоям. Кристина Монш, главный автор исследования, заявила, что "планетарные ясли могут быть гораздо более активными и хаотичными, чем мы ожидали".

Эти структуры, называемые протопланетными дисками, образуются естественным образом во время рождения звезд. Они состоят из газа и пыли, которые впоследствии объединяются, образуя планеты, спутники, астероиды и кометы.

Понимание их внутренней структуры важно для объяснения того, как планетарные системы растут и меняются со временем. Когда диски рассматриваются со стороны, плотная центральная область блокирует прямой свет звезды, выглядя как темная полоса, тогда как рассеянный свет выделяет пыль над и под диском.

Диск вокруг IRAS 23077+6707 имел несколько неожиданных особенностей. Вместо того чтобы приобрести плоскую форму, облака пыли поднялись высоко над основным диском. Длинные, узкие нити простираются наружу только с одной стороны, придавая структуре асимметричный вид.

Уровень яркости также меняется в зависимости от длины волны наблюдаемого света, что указывает на неравномерное распределение пыли разного размера на разных высотах. Эти особенности свидетельствуют о том, что пыль и газ взаимодействуют сложным образом, что ставит под сомнение существующие модели.

Массу диска оценивают в 10-30 раз больше массы Юпитера, что означает, что диск содержит достаточно материала для формирования нескольких газовых гигантских планет. Однако изображения не подтвердили, начали ли уже формироваться какие-то планеты.

Ученые не обнаружили сильных струй материала, что свидетельствует о том, что система прошла самую раннюю стадию роста и больше не притягивает большие количества окружающей материи.

Несмотря на эту относительную зрелость, диск все еще выглядит нестабильным. Ученые отметили, что такая нестабильность может длиться гораздо дольше, чем считалось ранее.

Будущие наблюдения с использованием дополнительных телескопов могут показать, станет ли диск в конце концов более сбалансированным или продолжит развиваться неравномерно.

