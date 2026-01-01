Може сформуватися одразу кілька планет-гігантів: вчені досліджують таємничий IRAS 23077+6707 (фото)

Вчені виявили величезний диск, що утворює планету, навколо віддаленої зоряної системи, розташованої приблизно за 1000 світлових років від Землі. Структура виділяється своїм надзвичайним розміром та формою, даючи рідкісну можливість побачити, як можуть розвиватися планетні системи в нестабільних умовах.

За допомогою космічного телескопа "Габбл" NASA дослідники зробили детальні знімки системи, відомої як IRAS 23077+6707. Диск простягався майже на 650 мільярдів кілометрів, що робить його приблизно в 40 разів ширшим за область навколо Сонця, включаючи пояс Койпера, пише Mashable.com.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Телескоп зробив знімок системи з бічного профілю, завдяки чому вчені дослідили, як матеріал розподілений по його шарах. Крістіна Монш, головна авторка дослідження, заявила, що "планетарні ясла можуть бути набагато активнішими і хаотичнішими, ніж ми очікували".

Відео дня

Ці структури, які називаються протопланетними дисками, утворюються природним чином під час народження зірок. Вони складаються з газу та пилу, які згодом об'єднуються, утворюючи планети, супутники, астероїди та комети.

Розуміння їх внутрішньої структури є важливим для пояснення того, як планетарні системи ростуть і змінюються з часом. Коли диски розглядаються з боку, щільна центральна область блокує пряме світло зірки, виглядаючи як темна смуга, тоді як розсіяне світло виділяє пил над і під диском.

Диск навколо IRAS 23077+6707 мав кілька несподіваних особливостей Фото: Kristina Monsch et al.

Диск навколо IRAS 23077+6707 мав кілька несподіваних особливостей. Замість того щоб набути плоскої форми, хмари пилу піднялися високо над основним диском. Довгі, вузькі нитки простягаються назовні тільки з одного боку, надаючи структурі асиметричного вигляду.

Рівень яскравості також змінюється залежно від довжини хвилі спостережуваного світла, що вказує на нерівномірний розподіл пилу різного розміру на різних висотах. Ці особливості свідчать про те, що пил і газ взаємодіють складним чином, що ставить під сумнів існуючі моделі.

Масу диска оцінюють в 10-30 разів більшою за масу Юпітера, що означає, що диск містить достатньо матеріалу для формування декількох газових гігантських планет. Однак зображення не підтвердили, чи вже почали формуватися якісь планети.

Вчені не виявлено сильних струменів матеріалу, що свідчить про те, що система пройшла найранішу стадію зростання і більше не притягує великі кількості навколишньої матерії.

Попри цю відносну зрілість, диск все ще виглядає нестабільним. Вчені відзначили, що така нестабільність може тривати набагато довше, ніж вважалося раніше.

Важливо

Супермісяць і метеоритний дощ: у січні 2026 дві астрономічні події можна буде побачити нараз

Майбутні спостереження з використанням додаткових телескопів можуть показати, чи диск зрештою стане більш збалансованим, чи продовжить розвиватися нерівномірно.

Раніше Фокус писав про незвичайні поховання, які дивували вчених. Проте нещодавно дослідники змогли прояснити ситуацію.

Також ми розповідали про шість міст древності, які досі ніхто не знаходив. Ці місця колись служили столицями та релігійними центрами могутніх королівств та імперій.