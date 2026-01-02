Сколько отверстий в человеческом теле: вопрос оказался сложнее, чем все думали

Человеческое тело устроено чрезвычайно сложно — в нем множество отверстий и несколько выходов. Однако назвать точное количество отверстий на человеческом теле оказалось не так уж и просто.

Каково количество отверстий на человеческом теле? Этот вопрос может показаться достаточно простым — достаточно лишь перечислить отверстия и сложить их. Однако, по словам профессора математической биологии и связей с общественностью в Университете Бата Кита Йейтса, все не так просто — для начала необходимо определиться с тем, что считать отверстием, пишет Live Science.

Что считать отверстием?

Чтобы найти последовательный ответ, ученые рекомендуют обратиться к математике. При этом проблема классификации количества отверстий в объекте относится непосредственно к области топологии. По словам ученых, для топологов не важна фактическая форма объектов. Вместо этого, их больше интересуют фундаментальные свойства форм и то, как вещи соединяются друг с другом в пространстве.

Простыми словами, в топологии объекты можно группировать по количеству имеющихся у них отверстий. Например, тополог не видит разницы между мячом для гольфа, бейсбольным мячом или даже фрисби. Однако для тополога эти объекты принципиально отличаются от бублика, пончика или баскетбольного кольца, у каждого из которых есть отверстие посередине.

Сколько отверстий на человеческом теле?

По словам профессора Йейтса, вооружившись определением отверстия, данным топологами, можно ответить на первоначальный вопрос: сколько отверстий в человеческом теле. Для начала стоит перечислить очевидные:

рты;

глаза;

уретры;

анусы;

ноздри;

уши;

молочные протоки и влагалище у женщин.

По словам ученых, кроме того, существуют также четыре менее очевидных отверстия, которые есть у всех людей — четыре слезных протока. Которые отводят слезы из глаз в носовые полости. В еще меньшем масштабе существуют поры, которые позволяют поту выходить из нашего тела, а кожному салу увлажнять кожу. В общей сложности в нашем теле потенциально миллионы таких отверстий, но все ли они считаются отверстиями?

Однако, по словам профессора Йейтса, в топологическом смысле поры не являются отверстиями, так как воображаемая нить не смогла бы выйти наружу, если поместить ее в пору — она была бы заблокирована клетками на дне поры. В результате, это определение позволяет исключить не только поры, но также молочные протоки и мочеиспускательные каналы. Также из списка придется вычеркнуть и слуховые каналы, поскольку они отделены от остальных пазух барабанными перепонками.

Проще говоря, математики, как правило, считают, что у человека либо семь, либо восемь отверстий. В конечном итоге, вопрос заключается не только в подсчете отверстий, но и в понимании связей. С топологической точки зрения, наши тела больше похожи не на швейцарский сыр, а на тщательно сконструированный комбинезон для осьминога.

