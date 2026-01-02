Скільки отворів у людському тілі: питання виявилося складнішим, ніж усі думали

Людське тіло влаштоване надзвичайно складно — у ньому безліч отворів і кілька виходів. Однак назвати точну кількість отворів на людському тілі виявилося не так вже й просто.

Яка кількість отворів на людському тілі? Це питання може здатися досить простим — достатньо лише перерахувати отвори та скласти їх. Однак, за словами професора математичної біології та зв'язків з громадськістю в Університеті Бата Кіта Єйтса, все не так просто — для початку необхідно визначитися з тим, що вважати отвором, пише Live Science.

Що вважати отвором?

Щоб знайти послідовну відповідь, вчені рекомендують звернутися до математики. При цьому проблема класифікації кількості отворів в об'єкті належить безпосередньо до галузі топології. За словами вчених, для топологів не важлива фактична форма об'єктів. Натомість їх більше цікавлять фундаментальні властивості форм і те, як речі з'єднуються одна з одною в просторі.

Простими словами, у топології об'єкти можна групувати за кількістю наявних у них отворів. Наприклад, тополог не бачить різниці між м'ячем для гольфу, бейсбольним м'ячем або навіть фрисбі. Однак для тополога ці об'єкти принципово відрізняються від бублика, пампушки або баскетбольного кільця, у кожного з яких є отвір посередині.

Скільки отворів на людському тілі?

За словами професора Єйтса, озброївшись визначенням отвору, даним топологами, можна відповісти на первісне запитання: скільки отворів у людському тілі. Для початку варто перерахувати очевидні:

роти;

очі;

уретри;

ануси;

ніздрі;

вуха;

молочні протоки та піхву в жінок.

За словами вчених, крім того, існують також чотири менш очевидні отвори, які є у всіх людей — чотири слізні протоки. Які відводять сльози з очей у носові порожнини. У ще меншому масштабі існують пори, які дають змогу поту виходити з нашого тіла, а кожному салу зволожувати шкіру. Загалом у нашому тілі потенційно мільйони таких отворів, але чи всі вони вважаються отворами?

Однак, за словами професора Єйтса, в топологічному сенсі пори не є отворами, оскільки уявна нитка не змогла б вийти назовні, якщо помістити її в пору, — вона була б заблокована клітинами на дні пори. У результаті, це визначення дає змогу виключити не тільки пори, а й молочні протоки та сечовипускальні канали. Також зі списку доведеться викреслити й слухові канали, оскільки вони відокремлені від інших пазух барабанними перетинками.

Простіше кажучи, математики, як правило, вважають, що у людини або сім, або вісім отворів. Зрештою, питання полягає не тільки в підрахунку отворів, а й у розумінні зв'язків. З топологічного погляду, наші тіла більше схожі не на швейцарський сир, а на ретельно сконструйований комбінезон для восьминога.

