Таких не встречали ранее: у берегов Центральной Америки поймана уникальная "золотая" акула (видео)

Акулы обычно не имеют ярких окрасок, однако порой природа может удивлять — у берегов Центральной Америки заметили хищника с уникальным окрасом.

Акулы — грозные и молчаливые охотники морских глубин и они редко бывают яркого окраса, но исключения случаются. Одним из ярких примеров является уникальная акула-нянька (Ginglymostoma cirratum), пойманная и отпущенная рыболовами-любителями у побережья Коста-Рики в августе 2025 года, пишет Science Alert.

По словам исследователей, эта акула отличалась от большинства своих сородичей — кожа хищника не была обычного коричневого цвета, а имела ярко-оранжевый оттенок. Позже ученые установили, что причиной необычного окраса является редкое сочетание двух форм аномальной пигментации: отсутствие темной пигментации, известное как альбинизм, и избыток желтой пигментации, известный как ксантохромизм.

Куда более удивительным кажется то, что комбинированная аномалия, альбино-ксантохромизм, по-видимому, не помешала выживанию хищника. Исследователи обнаружили, что акула вполне счастливо обитает в теплых водах Карибского моря.

Отметим, что акулу заметили у побережья Коста-Рики, недалеко от национального парка Тортугеро, 10 августа 2024 года. Рыбак Хуан Пабло поймал уникальную акулу на глубине 37 метров и был удивлен ее окрасом. К счастью, рыбак сделал несколько фото, измерил размеры хищника, а затем отпустил акулу невредимой.

Позже фото были опубликованы и заинтересовали команду морских биологов во главе с Мариоксисом Масиасом-Куяре из Федерального университета Рио-Гранде в Бразилии. Далее исследователи инициировали исследование, в ходе которого смогли диагностировать причину странного оттенка акулы.

Ученые отмечают, что двойная генетическая аномалия крайне редко встречается в дикой природе и, как правило, встречается у птиц. Однако случай с акулой показывает, что аномалия также может проявиться и в океане.

Можно предположить, что яркий окрас затрудняет жизнь акулы, но измерения показали, что это не так. Длина хищника от носа до кончика хвоста составила около 200 сантиметров.

Можно было бы подумать, что такая яркая окраска затрудняет жизнь акулы, но измерения рыбака показали, что это не так. Это указывает на полную зрелость, процесс, который обычно занимает у этого вида не менее десяти лет.

