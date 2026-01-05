Таких не зустрічали раніше: біля берегів Центральної Америки спіймали унікальну "золоту" акулу (відео)

Акули зазвичай не мають яскравих забарвлень, проте часом природа може дивувати — біля берегів Центральної Америки помітили хижака з унікальним забарвленням.

Акули — грізні і мовчазні мисливці морських глибин і вони рідко бувають яскравого забарвлення, але винятки трапляються. Одним із яскравих прикладів є унікальна акула-нянька (Ginglymostoma cirratum), спіймана і відпущена рибалками-любителями біля узбережжя Коста-Рики в серпні 2025 року, пише Science Alert.

За словами дослідників, ця акула відрізнялася від більшості своїх родичів — шкіра хижака не була звичайного коричневого кольору, а мала яскраво-помаранчевий відтінок. Пізніше вчені встановили, що причиною незвичайного забарвлення є рідкісне поєднання двох форм аномальної пігментації: відсутність темної пігментації, відома як альбінізм, і надлишок жовтої пігментації, відомий як ксантохромізм.

Куди більш дивним здається те, що комбінована аномалія, альбіно-ксантохромізм, мабуть, не завадила виживанню хижака. Дослідники виявили, що акула цілком щасливо мешкає в теплих водах Карибського моря.

Зазначимо, що акулу помітили біля узбережжя Коста-Рики, недалеко від національного парку Тортугеро, 10 серпня 2024 року. Рибалка Хуан Пабло спіймав унікальну акулу на глибині 37 метрів і був здивований її забарвленням. На щастя, рибалка зробив кілька фото, виміряв розміри хижака, а потім відпустив акулу неушкодженою.

Пізніше фото було опубліковано і зацікавило команду морських біологів на чолі з Маріоксісом Масіасом-Куяре з Федерального університету Ріо-Гранде в Бразилії. Далі дослідники ініціювали дослідження, під час якого змогли діагностувати причину дивного відтінку акули.

Науковці зазначають, що подвійна генетична аномалія вкрай рідко трапляється в дикій природі та, як правило, зустрічається у птахів. Однак випадок з акулою показує, що аномалія також може проявитися і в океані.

Можна припустити, що яскраве забарвлення ускладнює життя акули, але вимірювання показали, що це не так. Довжина хижака від носа до кінчика хвоста становила близько 200 сантиметрів.

Можна було б подумати, що таке яскраве забарвлення ускладнює життя акули, але вимірювання рибалки показали, що це не так. Це вказує на повну зрілість, процес, який зазвичай займає у цього виду не менше десяти років.

