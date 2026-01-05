Древние предки пауков были страннее, чем считалось: еще 100 млн лет назад у них был хвост (фото)

Исследователи обнаружили две окаменелости древних паукообразных существ — исследования показывают, что у них были хвосты.

В 2018 году ученые описали новый вид паукообразных, обитавших на Земле 100 млн лет назад. Подобно современным паукам, у них были паутинные железы, пальпальный орган для переноса спермы и четыре парные конечности для передвижения. Однако в их внешнем виде было и нечто странное — в отличие от современных пауков, у представителей этого вида также был хвост, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В ходе исследования ученые изучили два ископаемых останка, оба мужского пола, чтобы исследовать старый эволюционный вопрос: как эволюционировали пауки и в каком порядке развились их характерные черты.

Відео дня

Команда использовала микроскопию и 3D-изображение — в результате им удалось изучить мельчайшие детали ископаемых. Результаты указывают на то, что древние паукообразные обладали паутинными железами и отростками, как и современные пауки. У них также была узкая талия, известная как педицель, однако были и различия — например, ученые обнаружили сегментированное брюшко, чего не наблюдается у современных пауков.

Однако это не единственная уникальность. Ученые также обнаружили, что у древних паукообразных был длинный, похожий на кнут отросток, прикрепленный к задней части тела. Считается, что он представляет собой ранее неизвестную линию хвостатых пауков или паукообразных существ. Ученые считают, что они не были прямыми предками современных пауков, а фактически существовали параллельно.

Реконструкция Chimerarachne yingi Фото: Wikimedia Commons

Технически этот отросток получил название жгутиковидный тельсон — он состоит из множества крошечных сегментов, что делает его очень гибким. К слову, подобные структуры сегодня также наблюдаются у современных скорпионов-хлыстиков и имеют множество потенциальных применений.

Предполагается, что хвост мог использоваться паукообразными в качестве защитной реакции, чтобы отпугнуть хищников. Кроме того, структура могла использоваться для отвлечения внимания, а, возможно, и вовсе функционировала подобно хвосту ящерицы, отделяясь во время побега.

По словам авторов исследования, сложно сказать, являлось ли это древнее паукообразное существо пауком. Предполагается, что это либо самая ранняя известная ветвь настоящих пауков, либо очень близкая родственная группа.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые обнаружили первого "настоящего паука" доисторической Германии.

Ранее Фокус писал о том, что ученые разобрались, как окаменелость насекомого сохранялась 23 млн лет.