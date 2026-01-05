Стародавні предки павуків були дивнішими, ніж вважалося: ще 100 млн років тому у них був хвіст (фото)

Дослідники виявили дві скам'янілості стародавніх павукоподібних істот — дослідження показують, що в них були хвости.

У 2018 році вчені описали новий вид павукоподібних, що мешкали на Землі 100 млн років тому. Подібно до сучасних павуків, у них були павутинні залози, пальпальний орган для перенесення сперми й чотири парні кінцівки для пересування. Однак у їхньому зовнішньому вигляді було і щось дивне — на відміну від сучасних павуків, у представників цього виду також був хвіст, пише IFLScience.

Під час дослідження вчені вивчили два викопних рештки, обидва чоловічі, щоб дослідити старе еволюційне питання: як еволюціонували павуки та в якому порядку розвинулися їхні характерні риси.

Команда використовувала мікроскопію і 3D-зображення — в результаті їм вдалося вивчити найдрібніші деталі викопних. Результати вказують на те, що стародавні павукоподібні володіли павутинними залозами й відростками, як і сучасні павуки. У них також була вузька талія, відома як педицель, проте були й відмінності — наприклад, вчені виявили сегментоване черевце, чого не спостерігається у сучасних павуків.

Однак це не єдина унікальність. Вчені також виявили, що у стародавніх павукоподібних був довгий, схожий на батіг відросток, прикріплений до задньої частини тіла. Вважається, що він являє собою раніше невідому лінію хвостатих павуків або павукоподібних істот. Вчені вважають, що вони не були прямими предками сучасних павуків, а фактично існували паралельно.

Реконструкція Chimerarachne yingi

Технічно цей відросток отримав назву жгутиковидний тельсон — він складається з безлічі крихітних сегментів, що робить його дуже гнучким. До слова, подібні структури сьогодні також спостерігаються у сучасних скорпіонів-хлистиків і мають безліч потенційних застосувань.

Передбачається, що хвіст міг використовуватися павукоподібними як захисна реакція, щоб відлякати хижаків. Крім того, структура могла використовуватися для відволікання уваги, а, можливо, і зовсім функціонувала подібно до хвоста ящірки, відокремлюючись під час втечі.

За словами авторів дослідження, складно сказати, чи була ця стародавня павукоподібна істота павуком. Передбачається, що це або найбільш рання відома гілка справжніх павуків, або дуже близька споріднена група.

