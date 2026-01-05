На Земле есть место, где 31 декабря 1994 года исчезло: что произошло (видео)
Чуть более 30 лет назад в отдаленном островном государстве произошло нечто любопытное — 31 декабря буквально было стерто из истории.
Кирибати — отдаленное островное государство, состоящее из нескольких десятков атоллов и небольших островов и расположенное в центральной части Тихого океана. Население страны составляет всего около 134 500 человек, а разбросанная территория до 1995 года создавала уникальную проблему, поскольку страна была разделена Международной линией смены дат. Это привело к тому, что 31 декабря было буквально стерто из истории страны в 1994 году. , пишет IFLScience.
У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!
Международная линия смены дат — вертикальная граница, проходящая по Тихому океану вдоль земного шара и разделяющая дни. Например, с одной стороны границы может быть пятница, тогда как с другой — уже наступила суббота. Если пересекать эту линию самолетом или парусником, можно "потерять" или "выиграть" целый день в зависимости от направления движения.
Кирибати находится прямо посередине этой невидимой границы, а потому страна буквально разделена между тремя часовыми поясами:
- UTC+12 на островах Гилберта;
- UTC−11 и UTC−10 на островах Феникс и Лайн.
Простыми словами, между некоторыми из островов государства существует разница во времени в 23 часа. Например, на восточной стороне Международной линии смены дат находилось девять островов, а их население составляло 20% от общего населения страны. В результате ситуация стала столь запутанной, что было принято решение изменить линию смены дат таким образом, чтобы все острова и атоллы находились в одном и том же часовом поясе.
Если сегодня взглянуть на Международную линию смены дат, можно заметить необычный выступ в центральной части Тихого океана — этот необычный зигзаг был введен специально для Кирибати.
Отметим, что правительство Кирибати приняло это смелое решение в период перехода мира с 1994 на 1995 год. Однако, чтобы наверстать упущенное время, некоторым островам пришлось пропустить 31 декабря 1994 года — после 3 декабря сразу наступило 1 января.
Напомним, ранее мы писали о том, что люди годами живут в симуляции: согласно дикой теории, наш мир погрузился в хаос еще в 2012 году.
Ранее Фокус писал о том, что в Тихом океане найдены десятки тысяч таинственных бочек: тайна их загадочного "гало" раскрыта.