На Землі є місце, де 31 грудня 1994 року зникло: що сталося (відео)
Трохи понад 30 років тому у віддаленій острівній державі сталося щось цікаве — 31 грудня буквально було стерто з історії.
Кірибаті — віддалена острівна держава, що складається з кількох десятків атолів і невеликих островів і розташована в центральній частині Тихого океану. Населення країни становить всього близько 134 500 осіб, а розкидана територія до 1995 року створювала унікальну проблему, оскільки країна була розділена Міжнародною лінією зміни дат. Це призвело до того, що 31 грудня було буквально стерто з історії країни в 1994 році. , пише IFLScience.
Міжнародна лінія зміни дат — вертикальна межа, що проходить Тихим океаном уздовж земної кулі й розділяє дні. Наприклад, з одного боку кордону може бути п'ятниця, тоді як з іншого — вже настала субота. Якщо перетинати цю лінію літаком або вітрильником, можна "загубити" або "виграти" цілий день залежно від напрямку руху.
Кірибаті знаходиться прямо посередині цього невидимого кордону, а тому країна буквально розділена між трьома часовими поясами:
- UTC+12 на островах Гілберта;
- UTC-11 і UTC-10 на островах Фенікс і Лайн.
Простими словами, між деякими з островів держави існує різниця в часі у 23 години. Наприклад, на східній стороні Міжнародної лінії зміни дат було дев'ять островів, а їхнє населення становило 20% від загального населення країни. У результаті ситуація стала настільки заплутаною, що було ухвалено рішення змінити лінію зміни дат у такий спосіб, щоб усі острови й атоли перебували в одному й тому самому часовому поясі.
Якщо сьогодні поглянути на Міжнародну лінію зміни дат, можна помітити незвичний виступ у центральній частині Тихого океану — цей незвичний зигзаг було введено спеціально для Кірибаті.
Зазначимо, що уряд Кірибаті ухвалив це сміливе рішення в період переходу світу з 1994 на 1995 рік. Однак, щоб надолужити згаяний час, деяким островам довелося пропустити 31 грудня 1994 року — після 3 грудня одразу настало 1 січня.
