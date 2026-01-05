На Землі є місце, де 31 грудня 1994 року зникло: що сталося (відео)

Трохи понад 30 років тому у віддаленій острівній державі сталося щось цікаве — 31 грудня буквально було стерто з історії.

Кірибаті — віддалена острівна держава, що складається з кількох десятків атолів і невеликих островів і розташована в центральній частині Тихого океану. Населення країни становить всього близько 134 500 осіб, а розкидана територія до 1995 року створювала унікальну проблему, оскільки країна була розділена Міжнародною лінією зміни дат. Це призвело до того, що 31 грудня було буквально стерто з історії країни в 1994 році. , пише IFLScience.

Міжнародна лінія зміни дат — вертикальна межа, що проходить Тихим океаном уздовж земної кулі й розділяє дні. Наприклад, з одного боку кордону може бути п'ятниця, тоді як з іншого — вже настала субота. Якщо перетинати цю лінію літаком або вітрильником, можна "загубити" або "виграти" цілий день залежно від напрямку руху.

Сучасна міжнародна лінія зміни дат має дивний зигзаг посередині завдяки Кірибаті Фото: Shutterstock

Кірибаті знаходиться прямо посередині цього невидимого кордону, а тому країна буквально розділена між трьома часовими поясами:

UTC+12 на островах Гілберта;

UTC-11 і UTC-10 на островах Фенікс і Лайн.

Простими словами, між деякими з островів держави існує різниця в часі у 23 години. Наприклад, на східній стороні Міжнародної лінії зміни дат було дев'ять островів, а їхнє населення становило 20% від загального населення країни. У результаті ситуація стала настільки заплутаною, що було ухвалено рішення змінити лінію зміни дат у такий спосіб, щоб усі острови й атоли перебували в одному й тому самому часовому поясі.

Якщо сьогодні поглянути на Міжнародну лінію зміни дат, можна помітити незвичний виступ у центральній частині Тихого океану — цей незвичний зигзаг було введено спеціально для Кірибаті.

Зазначимо, що уряд Кірибаті ухвалив це сміливе рішення в період переходу світу з 1994 на 1995 рік. Однак, щоб надолужити згаяний час, деяким островам довелося пропустити 31 грудня 1994 року — після 3 грудня одразу настало 1 січня.

