Древний вирус нашли в ДНК людей железного века: ему более 2500 лет

На сегодняшний день по всему миру распространен вирус герпеса человека 6-го типа (HHV-6B). Обычно этот вирус заражает людей в раннем детстве.

Новое исследование показывает, что связь человечества с вирусом герпеса намного древнее, чем предполагалось ранее. Ученые получили первые прямые генетические доказательства того, что эта необычная связь насчитывает тысячи лет, пишет Discover Magazine.

В рамках проводимого исследования ученые реконструировали древние геномы вирусов герпеса человека 6A и 6B (HHV-6A/B). Древний вирус нашли в археологических останках по всей Европе. Авторы работы полагают, что эти вирусы инфицировали, а иногда, даже встраивались в хромосомы человека, начиная с железного века.

Также результаты указали на то, что некоторые герпесвирусы не только сосуществовали с ранними людьми, они стали частью самого генома человека.

Відео дня

“Современные генетические данные предполагают, что HHV-6, возможно, эволюционировал вместе с людьми с момента нашей миграции из Африки. Эти древние геномы теперь предоставляют первое конкретное доказательство их присутствия в глубоком прошлом человечества”, - говорит ведущий исследователь Мериам Гуэллил.

Известно, что HHV-6B поражает большинство детей в первые два года их жизни, вызывая детскую розеолу. Речь идет о распространенном детском заболевании, которое характеризуется высокой температурой и розовой сыпью.

После этого вирус HHV-6A, как и множество его сородичей, остается в организме человека в спящем режиме. Эту группу вирусов отличает то, что они могут встраиваться в человеческие хромосомы. Такие изменения могут далее передаваться от родителей к детям. Подобные изменения в хромосомах были найдены примерно у 1% людей на планете.

Ученые проверили почти 4 тыс. человеческих останков из археологических памятников по всей Европе на предмет следов вирусной ДНК. Исследователям удалось реконструировать 11 древних геномом вируса герпеса 6-го типа, среди которых был и самый древний. Его нашли в останках девушки, жившей в Италии в железном веке, между 1100 и 600 годами до н.э.

Хотя вирус HHV-6 поражает почти 90% населения Земли в какой-то момент жизни, только около 1% являются носителями вируса, унаследованного от родителей, во всех клетках своего организма. Именно эти 1% случаев мы, скорее всего, сможем идентифицировать с помощью древней ДНК, что делает поиск вирусных последовательностей довольно сложным”, — сказал Гуэллил.

Исследователи добавили, что на основе полученных данных они смогут проследить эволюцию этого вируса на протяжении более 2500 лет по всей Европе, используя геномы VIII-VI веков до нашей эры до наших дней.

Напомним, древний вирус составляет 8% ДНК человека и по-прежнему контролирует нас. Ученые обнаружили остатки древних вирусных пандемий, встроенные в наши геномы.