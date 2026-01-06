Свиньи перемещаются между островами уже 50 000 лет, не являясь пловцами: как они это делают

Несмотря на то, что свиньи не являются всемирно известными пловцами, за тысячи лет им удалось распространиться по Азиатско-Тихоокеанском региону. В новом исследовании ученые выяснили, как.

Команда из Кардиффского университета и Лондонского университета королевы Марии использовала генетические и археологические данные более чем 700 свиней, чтобы выяснить, как животным удалось распространиться по Азиатско-Тихоокеанскому региону в течение тысячелетий, преодолев тысячи километров, пишет Popular Science.

По словам соавтора исследования, генетика Дэвида Стэнтона, результаты их с коллегами работы показывают, что происходит, когда люди перевозят животных на огромные территории, пересекая одну из фундаментальных природных границ мира. В результате эти перемещения привели к появлению свиней с очень разнородным происхождением. Авторы отмечают, что эти закономерности было чрезвычайно сложно обнаружить, но в конце концов им удалось понять, как и почему животным удалось "захватить" тихоокеанские острова.

Пересечение линии Уоллеса

В середине 19 века эволюционный биолог Альфред Рассел Уоллес определил важную биогеографическую границу, известную теперь как линия Уоллеса. Эта невидимая линия простирается от Индийского океана через пролив Ломбок, на север через пролив Макассар и на восток, к югу от острова Минданао, в Филиппинское море.

Исследования показывают, что некоторые группы млекопитающих, птиц и рыб в изобилии встречаются по одну сторону линии Уоллеса, но совсем не представлены, либо представлены лишь в ограниченном количестве, по другою сторону. Однако свиньи являются одним из увлекательных исключений из правил линии Уоллеса — популяции свиней встречаются по обе стороны.

Отметим, что свиньи биологически считаются высокоэффективными экологическими захватчиками. Более того, они имеют важное культурное значение в регионах. Учитывая это, роль человека в распространении свиней оставалась ключевым вопросом для биологов и защитников природы.

По совам соавтора исследования, биоархеолога из Оксфордского университета Грегера Ларсона, дикие кабаны расселились по всей Евразии и Северной Африке и, как показывают наблюдения, не нуждаются в помощи человека для захвата новых территорий. Однако когда люди оказывали содействие, свиньи активно расселялись по недавно колонизированным островам Тихого океана.

Перемещение длиной в 50 000 лет

В новом исследовании ученые изучили геном сотен свиней, как живых, так и археологических образцов. Использовав эти данные, ученым удалось реконструировать перемещение животных по всей Юго-Восточной Азии. В результате команде удалось определить, когда свиньи прибыли на тот или иной остров и как смогли скрещиваться с местными видами.

Результаты указывают на то, что люди разных культур перемещали виды по региону в течение тысячелетий. Самые ранние свидетельства обмена относятся к Сулавеси и датируются около 50 000 лет назад. Например, древние сулавесские наскальные художники изображали бородавчатые виды свиней и даже перевозили их более чем на 160 километров в Тимор. Предполагается, что такое перемещение было попыткой создать охотничье поголовье.

Данные указывают на то, что около 4000 лет назад распространение свиней резко ускорилось — это произошло благодаря ранним земледельческим общинам, которые перевозили животных по Юго-Восточной Азии. Команда также обнаружила свидетельства завоза европейских свиней в колониальный период.

Некоторые из этих домашних свиней сбежали, а некоторые из них одичали. Например, данные указывают, что на островах Комодо домашние свиньи скрестились с бородавчатыми свиньями, завезенными людьми с Сулавеси тысячи лет назад. К слову, сегодня эти гибридные свиньи являются основным источником пищи для ключевого вида островов — комодского варана, находящегося под угрозой исчезновения.

По словам авторов исследования, их работа демонстрирует драматическое и долгосрочное влияние человека на местные экосистемы в Тихом океане.

