Свині переміщуються між островами вже 50 000 років, не бувши плавцями: як вони це роблять

Попри те, що свині не є всесвітньо відомими плавцями, за тисячі років їм вдалося розповсюдитися Азійсько-Тихоокеанським регіоном. У новому дослідженні вчені з'ясували, як.

Команда з Кардіффського університету і Лондонського університету королеви Марії використовувала генетичні та археологічні дані більш ніж 700 свиней, щоб з'ясувати, як тваринам вдалося поширитися Азійсько-Тихоокеанським регіоном протягом тисячоліть, подолавши тисячі кілометрів, пише Popular Science.

За словами співавтора дослідження, генетика Девіда Стентона, результати їхньої з колегами роботи показують, що відбувається, коли люди перевозять тварин на величезні території, перетинаючи одну з фундаментальних природних меж світу. У результаті ці переміщення призвели до появи свиней із дуже різнорідним походженням. Автори зазначають, що ці закономірності було надзвичайно складно виявити, але зрештою їм вдалося зрозуміти, як і чому тваринам вдалося "захопити" тихоокеанські острови.

Перетин лінії Воллеса

У середині 19 століття еволюційний біолог Альфред Рассел Воллес визначив важливу біогеографічну межу, відому тепер як лінія Воллеса. Ця невидима лінія простягається від Індійського океану через протоку Ломбок, на північ через протоку Макассар і на схід, на південь від острова Мінданао, у Філіппінське море.

Дослідження показують, що деякі групи ссавців, птахів і риб удосталь трапляються по один бік лінії Воллеса, але зовсім не представлені, або представлені лише в обмеженій кількості, по інший бік. Однак свині є одним із захопливих винятків із правил лінії Воллеса — популяції свиней зустрічаються по обидва боки.

Зазначимо, що свині біологічно вважаються високоефективними екологічними загарбниками. Ба більше, вони мають важливе культурне значення в регіонах. З огляду на це, роль людини в поширенні свиней залишалася ключовим питанням для біологів і захисників природи.

За совами співавтора дослідження, біоархеолога з Оксфордського університету Грегера Ларсона, дикі кабани розселилися всією Євразією і Північною Африкою і, як показують спостереження, не потребують допомоги людини для захоплення нових територій. Однак коли люди сприяли, свині активно розселялися нещодавно колонізованими островами Тихого океану.

Переміщення довжиною в 50 000 років

У новому дослідженні вчені вивчили геном сотень свиней, як живих, так і археологічних зразків. Використавши ці дані, вченим вдалося реконструювати переміщення тварин по всій Південно-Східній Азії. У результаті команді вдалося визначити, коли свині прибули на той чи інший острів і як змогли схрещуватися з місцевими видами.

Результати вказують на те, що люди різних культур переміщували види по регіону протягом тисячоліть. Найбільш ранні свідчення обміну належать до Сулавесі й датуються близько 50 000 років тому. Наприклад, стародавні сулавеські наскельні художники зображували бородавчасті види свиней і навіть перевозили їх більш ніж на 160 кілометрів до Тимору. Передбачається, що таке переміщення було спробою створити мисливське поголів'я.

Дані вказують на те, що близько 4000 років тому поширення свиней різко прискорилося — це сталося завдяки раннім землеробським громадам, які перевозили тварин Південно-Східною Азією. Команда також виявила свідчення завезення європейських свиней у колоніальний період.

Деякі з цих домашніх свиней втекли, а деякі з них здичавіли. Наприклад, дані вказують, що на островах Комодо домашні свині схрестилися з бородавчастими свинями, завезеними людьми з Сулавесі тисячі років тому. До слова, сьогодні ці гібридні свині є основним джерелом їжі для ключового виду островів — комодського варана, що перебуває під загрозою зникнення.

За словами авторів дослідження, їхня робота демонструє драматичний і довгостроковий вплив людини на місцеві екосистеми в Тихому океані.

