Названы самые странные млекопитающие на Земле: единственные хладнокровные в мире (видео)

Исследователи рассказали о странных чудаках в мире млекопитающих — им единственным, из ныне живущих, удается оставаться хладнокровными.

Млекопитающие — позвоночные, известные среди прочих особенностей, наличием молочных желез, вырабатывающих молоко, шерстью и мехом. Они также отличаются тем, что рождают живых детенышей и теплокровны. Хотя эти признаки, наряду со сложной неокортексом в головном мозге, в целом встречаются у всех млекопитающих, они не являются универсальными правилами, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам ученых, среди млекопитающих встречаются исключения. Например, однопроходные, такие, как утконосы, не рожают живых детенышей, однако продолжают вырабатывать молоко после вылупления потомства.

Відео дня

За миллиарды лет существования Земля породила множество причудливых млекопитающих. Например, давно вымерший вид коз Myotragus balearicus оказался изолированным на бедном ресурсами Балеарском острове, ныне Майорка, и эволюционировал в изоляции более 5 миллионов лет. В результате они превратились в карликовый вид, а их конечности, мозг и органы чувств стали меньше.

Ученые изучили кости древних коз и обнаружили у них общие черты с хладнокровными рептилиями. Это указывает на то, что они были эктотермными — полагались на внешний источник тепла для регулирования температуры собственного тела. Этот вид коз вымер около 5000 лет назад, но есть еще одно крохотное существо, которое, несмотря на принадлежность к млекопитающим, также можно считать "хладнокровным".

Речь о Heterocephalus glaber, более известном как "песчаный щенок" или "голый землекоп". Представители этого вида обладают целым рядом необычных характеристик, адаптированных к их роющему образу жизни. У голых землекопов, как известно, почти отсутствуют волосы, они обитают в Восточной Африке и живут колониями до 300 особей.

Исследователи полагают, что эти животные являются высокосоциальными "эусоциальными" животными, где разные особи выполняют разные роли. По словам ученых, в каждой колонии размножение ограничено одной самкой и 1-3 самцами, а остальные члены колони репродуктивно подавлены и социально подчинены.

В результате этого репродуктивного дисбаланса голые землекопы часто считаются эусоциальными млекопитающими. Простыми словами, существуют некоторые поведенческие специализации, а также некоторые свидетельства морфологических различий внутри и между размножающимися и неразмножающимися членами колонии.

По словам старшего преподавателя фармакологии Кембриджского университета Эвана Сент-Джон Смита, способ размножения и социальные организации голых землекопов больше похож на некоторые виды насекомых, чем млекопитающих.

Впрочем, это не единственное, что делает их такими особенными. Голые землекопы также демонстрируют невероятную устойчивость к раку и нечувствительность к химическим раздражителям, таким как капсаицин и кислоты.

Представители этого вида живут под землей, в среде со стабильной температурой, поедая корни, луковицы и клубни, а также экскременты своих сородичей для улучшения питательных веществ. В то время как почти все млекопитающие являются теплокровными и потребляют много пищи, чтобы согреться и выжить, голый землекоп нашел другой способ терморегуляции. Ученые обнаружили, что они не могут поддерживать постоянную температуру тела, а потому она колеблется в зависимости от температуры окружающей среды — это по сути делает их хладнокровными.

Наблюдения показывают, что голые землекопы сбиваются в большие группы, замедляя скорость потери тепла. Они также поведенчески терморегулируют себя, греясь на солнце по мере необходимости в своих неглубоких поверхностных туннелях, которые нагреваются солнцем. И все же, по словам ученых, этого недостаточно, чтобы считать их полностью хладнокровными, но они, безусловно, имеют много общего с хладнокровными животными.

В результате ученые пришли к выводу, что голые землекопы представляют собой уникальную терморегуляционную категорию.

Напомним, ранее мы писали о том, что социальная жизнь голых землекопов сложнее, чем считалось.

Ранее Фокус писал о том, что ученые раскрыли тайну чрезвычайной плодовитости голых землекопов.