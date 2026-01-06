Названо найдивніших ссавців на Землі: єдині холоднокровні у світі (відео)

Дослідники розповіли про дивних диваків у світі ссавців — їм єдиним, з тих, що нині живуть, вдається залишатися холоднокровними.

Ссавці — хребетні, відомі серед інших особливостей, наявністю молочних залоз, що виробляють молоко, шерстю та хутром. Вони також відрізняються тим, що народжують живих дитинчат і теплокровні. Хоча ці ознаки, поряд зі складним неокортексом у головному мозку, загалом зустрічаються у всіх ссавців, вони не є універсальними правилами, пише IFLScience.

За словами вчених, серед ссавців трапляються винятки. Наприклад, однопрохідні, такі, як качкодзьоби, не народжують живих дитинчат, проте продовжують виробляти молоко після вилуплення потомства.

За мільярди років існування Земля породила безліч химерних ссавців. Наприклад, давно вимерлий вид кіз Myotragus balearicus опинився ізольованим на бідному на ресурси Балеарському острові, нині Майорка, і еволюціонував в ізоляції понад 5 мільйонів років. У результаті вони перетворилися на карликовий вид, а їхні кінцівки, мозок і органи чуття стали меншими.

Учені вивчили кістки стародавніх кіз і виявили в них спільні риси з холоднокровними рептиліями. Це вказує на те, що вони були ектотермними — покладалися на зовнішнє джерело тепла для регулювання температури власного тіла. Цей вид кіз вимер близько 5000 років тому, але є ще одна крихітна істота, яку, попри приналежність до ссавців, також можна вважати "холоднокровною".

Мова про Heterocephalus glaber, більш відомого як "піщане цуценя" або "голий землекоп". Представники цього виду мають цілу низку незвичайних характеристик, адаптованих до їхнього риючого способу життя. У голих землекопів, як відомо, майже відсутнє волосся, вони мешкають у Східній Африці та живуть колоніями до 300 особин.

Дослідники вважають, що ці тварини є високосоціальними "еусоціальними" тваринами, де різні особини виконують різні ролі. За словами вчених, у кожній колонії розмноження обмежене однією самкою і 1-3 самцями, а решта членів колонії репродуктивно пригнічені й соціально підпорядковані.

У результаті цього репродуктивного дисбалансу голі землекопи часто вважаються еусоціальними ссавцями. Простими словами, існують деякі поведінкові спеціалізації, а також деякі свідчення морфологічних відмінностей усередині та між членами колонії, які розмножуються і не розмножуються.

За словами старшого викладача фармакології Кембридзького університету Евана Сент-Джон Сміта, спосіб розмноження і соціальні організації голих землекопів більше схожий на деякі види комах, ніж ссавців.

Утім, це не єдине, що робить їх такими особливими. Голі землекопи також демонструють неймовірну стійкість до раку і нечутливість до хімічних подразників, таких як капсаїцин і кислоти.

Представники цього виду живуть під землею, у середовищі зі стабільною температурою, поїдаючи коріння, цибулини та бульби, а також екскременти своїх родичів для поліпшення поживних речовин. У той час як майже всі ссавці є теплокровними й споживають багато їжі, щоб зігрітися і вижити, голий землекоп знайшов інший спосіб терморегуляції. Вчені виявили, що вони не можуть підтримувати постійну температуру тіла, а тому вона коливається залежно від температури навколишнього середовища — це по суті робить їх холоднокровними.

Спостереження показують, що голі землекопи збиваються у великі групи, сповільнюючи швидкість втрати тепла. Вони також поведінково терморегулюють себе, гріючись на сонці за потреби у своїх неглибоких поверхневих тунелях, які нагріваються сонцем. І все ж, за словами вчених, цього недостатньо, щоб вважати їх повністю холоднокровними, але вони, безумовно, мають багато спільного з холоднокровними тваринами.

У результаті вчені дійшли висновку, що голі землекопи являють собою унікальну терморегуляційну категорію.

