Назван год, когда все коралловые рифы в мире могут исчезнуть: конец ближе, чем думали

Исследователи сделали тревожное открытие: 2026 год может стать годом окончательного краха коралловых рифов по всему земному шару.

Тропические коралловые рифы занимают менее 1% морского дна, но поддерживают существование 25% всех морских видов. Увы, они также уязвимы: лишь за последние несколько десятилетий уже утрачено от 30% до 50% рифов, и это не предел, пишет Science Alert.

По словам старшего научного сотрудника по морским экосистемным услугам из Плимутской лаборатории Саманты Гаррард, мы приближаемся к ужасающему порогу. Рекордные волны тепла в океане в 2023-3024 годах уже привели к обесцвечиванию кораллов минимум в 83 странах, но в 2026 году ситуация может значительно ухудшиться.

Ученые опасаются, что нынешний год может стать переломным для тепловодных кораллов и они больше не смогут восстановиться после очередной волны жары. Считается, что судьба коралловых рифов сегодня зависит от событий в Тихом океане, в частности естественного климатического цикла — Эль-Ниньо — который способствовал тому, что 84% кораллов по всему миру оказались в состоянии стресса, приведшего к обесцвечиванию.

Как правило, у коралловых рифов есть несколько лет передышки во время более холодной фазы Ла-Нинья. Однако по мере закипания планеты Эль-Ниньо становится все сильнее и чаще, а переходные периоды сокращаются.

Согласно прогнозам ученых, в 2026 году ожидается еще один Эль-Ниньо и ученые опасаются, что у большинства рифов попросту нет достаточно времени, чтобы восстановиться. Эта следующая фаза может спровоцировать масштабное разрушение коралловых рифов.

В результате учены опасаются, что 2026 год может стать переломным моментом, когда вся система коралловых рифов начнет меняться внезапно и таким образом, что у нас не будет времени что-либо изменить. Однако эти пороговые значения бывает крайне трудно заметить в момент их наступления.

Дело в том, что каждый коралловый риф уникален, а потому трудно заметить необратимые изменения на фоне краткосрочных потрясений. Это затрудняет понимание общей картины того, как риф на самом деле себя чувствует в долгосрочной перспективе.

По словам Гаррард, достижение одновременной глобальной критической точки для всех кораллов в 2026 году — маловероятный и наихудший сценарий. Однако на местном уровне многие тепловодные коралловые рифы, увы, обречены на крах.

Некоторые рифы уже прошли точку невозврата, и если так скоро в тропиках снова произойдут экстремальные волны жары, масштабы потерь в течение следующих 12 месяцев могут быть катастрофическими.

