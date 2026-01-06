Названо рік, коли всі коралові рифи у світі можуть зникнути: кінець ближче, ніж думали

Дослідники зробили тривожне відкриття: 2026 рік може стати роком остаточного краху коралових рифів по всій земній кулі.

Тропічні коралові рифи займають менш як 1% морського дна, але підтримують існування 25% всіх морських видів. На жаль, вони також уразливі: лише за останні кілька десятиліть уже втрачено від 30% до 50% рифів, і це не межа, пише Science Alert.

За словами старшої наукової співробітниці з морських екосистемних послуг із Плімутської лабораторії Саманти Гаррард, ми наближаємося до жахливого порогу. Рекордні хвилі тепла в океані у 2023-3024 роках уже призвели до знебарвлення коралів щонайменше у 83 країнах, але у 2026 році ситуація може значно погіршитися.

Учені побоюються, що нинішній рік може стати переломним для тепловодних коралів і вони більше не зможуть відновитися після чергової хвилі спеки. Вважається, що доля коралових рифів сьогодні залежить від подій у Тихому океані, зокрема природного кліматичного циклу — Ель-Ніньйо, який сприяв тому, що 84% коралів у всьому світі опинилися в стані стресу, що призвів до знебарвлення.

Як правило, у коралових рифів є кілька років перепочинку під час більш холодної фази Ла-Нінья. Однак у міру закипання планети Ель-Ніньйо стає все сильнішим і частішим, а перехідні періоди скорочуються.

Згідно з прогнозами вчених, у 2026 році очікується ще один Ель-Ніньйо, і вчені побоюються, що у більшості рифів просто немає достатньо часу, щоб відновитися. Ця наступна фаза може спровокувати масштабне руйнування коралових рифів.

У результаті вчені побоюються, що 2026 рік може стати переломним моментом, коли вся система коралових рифів почне змінюватися раптово і в такий спосіб, що у нас не буде часу що-небудь змінити. Однак ці порогові значення буває вкрай важко помітити в момент їхнього настання.

Річ у тім, що кожен кораловий риф унікальний, а тому важко помітити незворотні зміни на тлі короткострокових потрясінь. Це ускладнює розуміння загальної картини того, як риф насправді почувається в довгостроковій перспективі.

За словами Гаррард, досягнення одночасної глобальної критичної точки для всіх коралів у 2026 році — малоймовірний і найгірший сценарій. Однак на місцевому рівні багато тепловодних коралових рифів, на жаль, приречені на крах.

Деякі рифи вже пройшли точку неповернення, і якщо так скоро в тропіках знову відбудуться екстремальні хвилі спеки, масштаби втрат протягом наступних 12 місяців можуть бути катастрофічними.

