Секрет происхождения сна может быть раскрыт: оказалось, медузы спят так же, как и люди (видео)

Исследования показывают, что сон необходим даже желеобразным животным без мозга. Считается, что открытие может пролить свет на происхождение сна как такового у разных групп животных.

Новое исследование, проведенное учеными из Университета Бар-Илан в Израиле показало, что сон необходим даже медузам, не имеющим анального отверстия и мозга. Данные указывают на то, что эти желеобразные животные проводят во сне треть каждого дня, как и мы, несмотря на то, что их физиология поразительно отличается от человеческой, пишет Science Alert.

Авторы исследования считают, что их открытие указывает на то, что происхождение сна чрезвычайно древнее, поскольку далекие предки человека и медузы отделились друг от друга около миллиарда лет назад.

Известно, что у медуз Cnidaria отсутствует централизованный мозг. Вместо этого у них есть нейронные сети, пронизывающие все тело. Несмотря на такое простое нейронное устройство, этих морских обитателей наблюдали спящими, как и животных с нервной системой.

По словам соавтора исследования, хронобиолога Рафаэля Агильона, увы, период неподвижности и снижения активности сопряжен с рисками. В результате ученые пришли к выводу, что эволюция сна сопровождалась серьезными компромиссами — например, снижение осведомленности об окружающей среде и уязвимость перед хищниками.

Наблюдения показывают, что медузы, подобно людям, спят всю ночь и даже дремлют около полудня. В то же время, их близкий родственник, морская анемона, спит в течение светового дня. Таким образом, сон должен обладать мощным преимуществом, способным компенсировать риски.

В ходе исследования ученые обнаружили, что у перевернутых медуз (Cassiopea andromeda) и морской анемоны Nematostella vectensis наблюдалось увеличение повреждения Днк нейронов при недостатке сна — ученые наблюдали это в лаборатории и естественных условиях.

Еще более любопытно: если внешняя среда вызывала увеличение повреждения ДНК нейронов, оба вида спали дольше. По словам ученых, полученные результаты указывают на то, что сон, вероятно, эволюционировал в качестве средства защиты клеток от повреждений.

Дальнейшие исследования показали, что лечение мелатонином заставило животных спать дольше и, как следствие, уменьшились повреждения ДНК. Исследователи предполагают, что книдарии используют мелатониновую систему, подобную нашей, для синхронизации своих циклов сна с циклами дневного света.

Все это указывает на то, что даже простые нейронные системы нуждаются в отдыхе для уменьшения неизбежного повреждения ДНК, сопровождающего бодрствование. Эти результаты также предполагают, что повреждение ДНК и клеточный стресс в простых нервных сетях могли способствовать эволюции сна.

